Житель Краснодара возвел самострои и обманул дольщиков на 80 млн рублей

Краснодарский край

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16 ноября в Краснодарском краевом суде рассказали об очередном деле по факту обмана дольщиков

С 2014 по 2018 годы житель Краснодара заключал с людьми договоры «Об участии в жилищно-строительном кооперативе «Лучший дом» в Темрюке и Славянске-на-Кубани. Однако многоквартирные дома строили без разрешительной документации или с нарушениями. Мужчина не выполнил свои обязательства и использовал по своему усмотрению более 80 млн рублей от дольщиков.

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На застройщика завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Темрюкский районный суд рассмотрел его дело и признал виновным. Подсудимому назначили 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили 16 ноября в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Портал Юга.ру не раз писал об уголовных делах в отношении застройщиков. Например, в конце октября в краевой столице вынесли приговор застройщику ЖК Rich House, который обманул людей на 1,4 млрд рубдей. А чуть позже стало известно, что в Краснодаре достроят два проблемных ЖК, чьи застройщики обманули людей на 1,8 млрд рублей.

Мошенничество Обманутые дольщики Самострой Славянский район Темрюкский район

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