«Ростелеком» рассказал о цифровых трендах и технологиях будущего
Топовые спикеры компании выступили на онлайн-встречах южного медиаклуба #ВСЕТИ
Традиционная встреча членов южного медиаклуба «Ростелекома» #ВСЕТИ в этом году по понятным причинам состоялась в онлайн-формате. Темами выступлений топовых спикеров компании стали цифровые тренды и технологии будущего.
День 1: Мониторинг глобальных трендов цифровизации
Вице-президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком» Борис Глазков рассказал о том, что в компании есть инструмент собственной разработки, который с помощью искусственного интеллекта (ИИ) анализирует развитие трендов — тех или иных групп технологий. Это важно для построения стратегии развития и выхода на новые перспективные рынки.
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Технологии ИИ занимают первое место в общем рейтинге уже второй год подряд, значительно опередив мобильные сети. Сейчас тренд переходит от реализации пилотных проектов к широкомасштабному внедрению в технологические процессы и выводу на рынок массовых цифровых потребительских продуктов. Дальнейшее развитие технологии в большей степени зависит от вычислительных мощностей и приближается к своему пределу. Решением проблемы станет появление квантового компьютера (в квантовые технологии больше всего инвестируют США, Канада, Англия, Япония и Австралия).
При этом технологии 5G демонстрируют умеренный рост — наступает этап их промышленного внедрения и применения. «Сеть 5G нужна не только для того, чтобы у человека был мощный смартфон. Это в первую очередь сеть, в которой очень быстро, без задержек и разрывов передаются данные от огромного количества источников, которая превосходит существующие сети на один-два порядка. Это нужно в том числе для того, чтобы ИИ работал быстрее — собирал, считал и принимал решения», — отметил Борис Глазков.
День 2: Современные вызовы кибербезопасности
Вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком», генеральный директор «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов посвятил свое выступление теме кибербезопасности, актуальность которой резко возросла в 2020 году, когда подавляющее число компаний перевели своих сотрудников на дистанционный режим работы. Из-за перехода на незащищенные устройства, размывания периметров и использования недоработанного ПО число кибератак возросло более чем на 30%. При этом пандемия продвинула цифровизацию многих процессов на 5–6 лет вперед.
«Ростелеком» уже давно не просто оператор связи, а крупнейший национальный инфраструктурный провайдер. Ключевыми направлениями являются телекоммуникации, обработка данных и кибербезопасность, которая развивается ускоренными темпами. Сейчас у нас работает более 900 экспертов по информационной безопасности — это крупнейший в России центр мониторинга и реагирования на кибератаки, к которому подключены наши крупнейшие заказчики. Кроме того, в 2019 году мы запустили уникальную платформу, которая позволяет на базе нашей телекоммуникационной структуры предоставлять клиентам сервисы по ИБ», — рассказал Игорь Ляпунов.
В 2019 году в ЮФО было зафиксировано более 60 тыс. кибератак, в 2020-м — уже более 95 тысяч:
— порядка 36% всех инцидентов связано с распространением вредоносного ПО — в регионе отмечается самый высокий процент заражения через почтовые рассылки,
— около 30% — это эксплуатация уязвимостей веб-приложений (порталов, почты, интернет-банков, личных кабинетов и т. д.),
— прочее — взлом учетных записей системных администраторов, DDoS, эксплуатация известных уязвимостей.
На данный момент «Ростелеком» развивает три основных направления деятельности в области кибербезопасности: системную интеграцию, разработку российских технологий кибербезопасности и реализацию всей экосистемы. В ближайшие три года компания планирует инвестировать порядка 4 млрд рублей в безопасность телеком-инфраструктуры, ИИ и защиту от внутренних угроз, защиту данных и управление доступом, технологии выявления атак и анализа защищенности.
Безопасное цифровое будущее:
Кроме того, «Ростелеком» работает над созданием национального киберполигона, на котором будут проводить киберучения и испытания технологий в области кибербезопасности. Одну из площадок полигона разворачивают на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи.
День 3: Итоги деятельности и перспективы «Ростелекома» на Юге
Вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов заявил, что в период пандемии компания сохраняет стабильное положение на рынке, который демонстрирует кратный рост спроса на цифровые сервисы (технологии информационной безопасности, виртуальные АТС и центры обработки данных).
«Ростелеком» продолжает работу по реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ», в рамках которой по итогам 2020 года были подключены следующие социально-значимые объекты:
- 655 объектов в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Ставрополе, Астрахани, Калмыкии,
- 370 избирательных участков в ЮФО и СКФО,
- 891 объект сторонних провайдеров (к Единой сети передачи данных),
- 364 населенных пункта (оптическое подключение).
Основная миссия проекта «Устранение цифрового неравенства» в 2019–2021 годах — охватить оптикой частный сектор:
- в 2019 году проект завершен во всех регионах кроме Краснодарского края и Дагестана,
- в 2020 году охвачен 241 населенный пункт,
- в 2021 году оптика появится в 243 населенных пунктах, проект будет завершен.
Денис Лысов, Вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»:— Этот год был необычным. Он принес много вызовов и даже несколько позитивных моментов, особенно для телеком-рынка. У нашей компании, например, на Юге растет выручка, абонентская база, темпы ввода новых домохозяйств — ситуация с пандемией показала, насколько необходима качественная связь на всех территориях, особенно в частном секторе. В этом мы и ранее видели огромный потенциал — в этом году из 5,5 млрд рублей инвестиций большую часть направили именно на создание и модернизацию сетей в частном секторе и удаленных населенных пунктах.
Кроме того, «Ростелеком» продолжает делать вклад в общественную жизнь южных регионов:
- выступает партнером крупных молодежных форумов и проектов,
- ведет образовательный проект для студентов вузов Ростовской области по темам цифровой экономики,
- оказывает всестороннюю поддержку детским ИТ-паркам «Кванториум»,
- занимается благотворительной деятельностью по оказанию медпомощи остро нуждающимся детям.
День 4: Будущее уже здесь
Директор департамента продуктового маркетинга B2B ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин обсудил ситуацию в малом и среднем предпринимательстве на Юге России: «Мы видим, что с начала пандемии 11% компаний, которые действовали в южных регионах, закрылись. Тяжелее всего пришлось тем сферам, которые имеют наименее автоматизированные процессы. Однако любой кризис — это всегда история, связанная с новыми возможностями. Пандемия подтолкнула остальные 89% компаний и предпринимателей к ускоренному развитию».
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Сейчас порядка 68% субъектов малого и среднего бизнеса вкладывают средства в автоматизацию бизнес-процессов и цифровые технологии. Наиболее популярными продуктами среди предпринимателей стали:
- управление счетом со смартфона — 62%,
- онлайн-бухгалтерия — 40%,
- CRM — 27%,
- облачная АТС — 20%,
- онлайн-касса — 20%,
- автоматизация склада — 15%,
- e-mail рассылки — 7%.
Ключами к росту Сергей Таболин назвал максимальное внедрение цифровых каналов, создание потребительского опыта, профессиональное обслуживание клиентов, эффективные стратегии взаимодействия.
День 5: Тренды в ИТ
Старший вице-президент по информационным технологиям, член правления ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов рассказал о схеме возникновения и развития трендов: «В последнее десятилетие плотность трендов очень высока — технологии практически наслаиваются друг на друга и оказывают взаимное влияние. Все тренды сводятся к трем темам: ориентация на людей, независимость от местоположения и отказоустойчивая реализация. Цифровой и ИТ-бизнес неуклонно набирает обороты, и пандемия существенно ускорила эти процессы».
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Тренды цифровой эры:
- 5G
- облачные сервисы
- big data (большие данные)
- RPA/ML (роботизация бизнес-процессов)
- блокчейн
- IoT (интернет вещей)
- кибербезопасность
- персонализация
- гиперавтоматизация
- омниканальность
- квантовые вычисления
- VR/AR.
По словам Кирилла Меньшова, в ближайшие пять лет «Ростелеком» планирует стать ИТ-компанией и партнером для внешних и внутренних заказчиков, что предполагает развитие сильной ИТ-компетенции, достаточной для закрытия соответствующих бизнес-потребностей заказчиков.
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