«Ростелеком» рассказал о цифровых трендах и технологиях будущего

Вице-президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком» Борис Глазков рассказал о том, что в компании есть инструмент собственной разработки, который с помощью искусственного интеллекта (ИИ) анализирует развитие трендов — тех или иных групп технологий. Это важно для построения стратегии развития и выхода на новые перспективные рынки.

Технологии ИИ занимают первое место в общем рейтинге уже второй год подряд, значительно опередив мобильные сети. Сейчас тренд переходит от реализации пилотных проектов к широкомасштабному внедрению в технологические процессы и выводу на рынок массовых цифровых потребительских продуктов. Дальнейшее развитие технологии в большей степени зависит от вычислительных мощностей и приближается к своему пределу. Решением проблемы станет появление квантового компьютера (в квантовые технологии больше всего инвестируют США, Канада, Англия, Япония и Австралия).

При этом технологии 5G демонстрируют умеренный рост — наступает этап их промышленного внедрения и применения. «Сеть 5G нужна не только для того, чтобы у человека был мощный смартфон. Это в первую очередь сеть, в которой очень быстро, без задержек и разрывов передаются данные от огромного количества источников, которая превосходит существующие сети на один-два порядка. Это нужно в том числе для того, чтобы ИИ работал быстрее — собирал, считал и принимал решения», — отметил Борис Глазков.

День 2: Современные вызовы кибербезопасности

Вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком», генеральный директор «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов посвятил свое выступление теме кибербезопасности, актуальность которой резко возросла в 2020 году, когда подавляющее число компаний перевели своих сотрудников на дистанционный режим работы. Из-за перехода на незащищенные устройства, размывания периметров и использования недоработанного ПО число кибератак возросло более чем на 30%. При этом пандемия продвинула цифровизацию многих процессов на 5–6 лет вперед.

«Ростелеком» уже давно не просто оператор связи, а крупнейший национальный инфраструктурный провайдер. Ключевыми направлениями являются телекоммуникации, обработка данных и кибербезопасность, которая развивается ускоренными темпами. Сейчас у нас работает более 900 экспертов по информационной безопасности — это крупнейший в России центр мониторинга и реагирования на кибератаки, к которому подключены наши крупнейшие заказчики. Кроме того, в 2019 году мы запустили уникальную платформу, которая позволяет на базе нашей телекоммуникационной структуры предоставлять клиентам сервисы по ИБ», — рассказал Игорь Ляпунов.

В 2019 году в ЮФО было зафиксировано более 60 тыс. кибератак, в 2020-м — уже более 95 тысяч:

— порядка 36% всех инцидентов связано с распространением вредоносного ПО — в регионе отмечается самый высокий процент заражения через почтовые рассылки,

— около 30% — это эксплуатация уязвимостей веб-приложений (порталов, почты, интернет-банков, личных кабинетов и т. д.),

— прочее — взлом учетных записей системных администраторов, DDoS, эксплуатация известных уязвимостей.

На данный момент «Ростелеком» развивает три основных направления деятельности в области кибербезопасности: системную интеграцию, разработку российских технологий кибербезопасности и реализацию всей экосистемы. В ближайшие три года компания планирует инвестировать порядка 4 млрд рублей в безопасность телеком-инфраструктуры, ИИ и защиту от внутренних угроз, защиту данных и управление доступом, технологии выявления атак и анализа защищенности.