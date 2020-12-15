«Ростелеком» рассказал о цифровых трендах и технологиях будущего

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Топовые спикеры компании выступили на онлайн-встречах южного медиаклуба #ВСЕТИ

Традиционная встреча членов южного медиаклуба «Ростелекома» #ВСЕТИ в этом году по понятным причинам состоялась в онлайн-формате. Темами выступлений топовых спикеров компании стали цифровые тренды и технологии будущего.

День 1: Мониторинг глобальных трендов цифровизации

Вице-президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком» Борис Глазков рассказал о том, что в компании есть инструмент собственной разработки, который с помощью искусственного интеллекта (ИИ) анализирует развитие трендов — тех или иных групп технологий. Это важно для построения стратегии развития и выхода на новые перспективные рынки.

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Технологии ИИ занимают первое место в общем рейтинге уже второй год подряд, значительно опередив мобильные сети. Сейчас тренд переходит от реализации пилотных проектов к широкомасштабному внедрению в технологические процессы и выводу на рынок массовых цифровых потребительских продуктов. Дальнейшее развитие технологии в большей степени зависит от вычислительных мощностей и приближается к своему пределу. Решением проблемы станет появление квантового компьютера (в квантовые технологии больше всего инвестируют США, Канада, Англия, Япония и Австралия).

При этом технологии 5G демонстрируют умеренный рост — наступает этап их промышленного внедрения и применения. «Сеть 5G нужна не только для того, чтобы у человека был мощный смартфон. Это в первую очередь сеть, в которой очень быстро, без задержек и разрывов передаются данные от огромного количества источников, которая превосходит существующие сети на один-два порядка. Это нужно в том числе для того, чтобы ИИ работал быстрее — собирал, считал и принимал решения», — отметил Борис Глазков.

День 2: Современные вызовы кибербезопасности

Вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком», генеральный директор «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов посвятил свое выступление теме кибербезопасности, актуальность которой резко возросла в 2020 году, когда подавляющее число компаний перевели своих сотрудников на дистанционный режим работы. Из-за перехода на незащищенные устройства, размывания периметров и использования недоработанного ПО число кибератак возросло более чем на 30%. При этом пандемия продвинула цифровизацию многих процессов на 5–6 лет вперед.

«Ростелеком» уже давно не просто оператор связи, а крупнейший национальный инфраструктурный провайдер. Ключевыми направлениями являются телекоммуникации, обработка данных и кибербезопасность, которая развивается ускоренными темпами. Сейчас у нас работает более 900 экспертов по информационной безопасности — это крупнейший в России центр мониторинга и реагирования на кибератаки, к которому подключены наши крупнейшие заказчики. Кроме того, в 2019 году мы запустили уникальную платформу, которая позволяет на базе нашей телекоммуникационной структуры предоставлять клиентам сервисы по ИБ», — рассказал Игорь Ляпунов.

В 2019 году в ЮФО было зафиксировано более 60 тыс. кибератак, в 2020-м — уже более 95 тысяч:
— порядка 36% всех инцидентов связано с распространением вредоносного ПО — в регионе отмечается самый высокий процент заражения через почтовые рассылки,
— около 30% — это эксплуатация уязвимостей веб-приложений (порталов, почты, интернет-банков, личных кабинетов и т. д.),
— прочее — взлом учетных записей системных администраторов, DDoS, эксплуатация известных уязвимостей.

На данный момент «Ростелеком» развивает три основных направления деятельности в области кибербезопасности: системную интеграцию, разработку российских технологий кибербезопасности и реализацию всей экосистемы. В ближайшие три года компания планирует инвестировать порядка 4 млрд рублей в безопасность телеком-инфраструктуры, ИИ и защиту от внутренних угроз, защиту данных и управление доступом, технологии выявления атак и анализа защищенности.

Безопасное цифровое будущее:

Кроме того, «Ростелеком» работает над созданием национального киберполигона, на котором будут проводить киберучения и испытания технологий в области кибербезопасности. Одну из площадок полигона разворачивают на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи.

День 3: Итоги деятельности и перспективы «Ростелекома» на Юге

Вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов заявил, что в период пандемии компания сохраняет стабильное положение на рынке, который демонстрирует кратный рост спроса на цифровые сервисы (технологии информационной безопасности, виртуальные АТС и центры обработки данных).

«Ростелеком» продолжает работу по реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ», в рамках которой по итогам 2020 года были подключены следующие социально-значимые объекты:

  • 655 объектов в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Ставрополе, Астрахани, Калмыкии,
  • 370 избирательных участков в ЮФО и СКФО,
  • 891 объект сторонних провайдеров (к Единой сети передачи данных), 
  • 364 населенных пункта (оптическое подключение).

Основная миссия проекта «Устранение цифрового неравенства» в 2019–2021 годах — охватить оптикой частный сектор:

  • в 2019 году проект завершен во всех регионах кроме Краснодарского края и Дагестана,
  • в 2020 году охвачен 241 населенный пункт,
  • в 2021 году оптика появится в 243 населенных пунктах, проект будет завершен.

Денис Лысов, Вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»:— Этот год был необычным. Он принес много вызовов и даже несколько позитивных моментов, особенно для телеком-рынка. У нашей компании, например, на Юге растет выручка, абонентская база, темпы ввода новых домохозяйств — ситуация с пандемией показала, насколько необходима качественная связь на всех территориях, особенно в частном секторе. В этом мы и ранее видели огромный потенциал — в этом году из 5,5 млрд рублей инвестиций большую часть направили именно на создание и модернизацию сетей в частном секторе и удаленных населенных пунктах.

Кроме того, «Ростелеком» продолжает делать вклад в общественную жизнь южных регионов:

  • выступает партнером крупных молодежных форумов и проектов,
  • ведет образовательный проект для студентов вузов Ростовской области по темам цифровой экономики,
  • оказывает всестороннюю поддержку детским ИТ-паркам «Кванториум»,
  • занимается благотворительной деятельностью по оказанию медпомощи остро нуждающимся детям.

День 4: Будущее уже здесь

Директор департамента продуктового маркетинга B2B ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин обсудил ситуацию в малом и среднем предпринимательстве на Юге России: «Мы видим, что с начала пандемии 11% компаний, которые действовали в южных регионах, закрылись. Тяжелее всего пришлось тем сферам, которые имеют наименее автоматизированные процессы. Однако любой кризис — это всегда история, связанная с новыми возможностями. Пандемия подтолкнула остальные 89% компаний и предпринимателей к ускоренному развитию».

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Сейчас порядка 68% субъектов малого и среднего бизнеса вкладывают средства в автоматизацию бизнес-процессов и цифровые технологии. Наиболее популярными продуктами среди предпринимателей стали:

  • управление счетом со смартфона — 62%,
  • онлайн-бухгалтерия — 40%,
  • CRM — 27%,
  • облачная АТС — 20%,
  • онлайн-касса — 20%,
  • автоматизация склада — 15%,
  • e-mail рассылки — 7%.

Ключами к росту Сергей Таболин назвал максимальное внедрение цифровых каналов, создание потребительского опыта, профессиональное обслуживание клиентов, эффективные стратегии взаимодействия.

День 5: Тренды в ИТ

Старший вице-президент по информационным технологиям, член правления ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов рассказал о схеме возникновения и развития трендов: «В последнее десятилетие плотность трендов очень высока — технологии практически наслаиваются друг на друга и оказывают взаимное влияние. Все тренды сводятся к трем темам: ориентация на людей, независимость от местоположения и отказоустойчивая реализация. Цифровой и ИТ-бизнес неуклонно набирает обороты, и пандемия существенно ускорила эти процессы».

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Тренды цифровой эры:

  • 5G 
  • облачные сервисы
  • big data (большие данные)
  • RPA/ML (роботизация бизнес-процессов)
  • блокчейн
  • IoT (интернет вещей)
  • кибербезопасность
  • персонализация
  • гиперавтоматизация
  • омниканальность
  • квантовые вычисления
  • VR/AR.

По словам Кирилла Меньшова, в ближайшие пять лет «Ростелеком» планирует стать ИТ-компанией и партнером для внешних и внутренних заказчиков, что предполагает развитие сильной ИТ-компетенции, достаточной для закрытия соответствующих бизнес-потребностей заказчиков.

Интернет Мобильная связь Ростелеком Телеком Технологии

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