В центре Краснодара в выходные дни пройдут рейды по контролю за соблюдением ковидных ограничений
Полицейские и сотрудники администрации с 11 по 13 декабря будут следить за порядком на улицах Краснодара
Напомним, 5 ноября глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил об усилении контроля за соблюдением антикоронавирусных мер, после чего в Краснодаре прошли рейды по объектам торговли и общепита. Мэр краевой столицы Евгений Первышов обратился к владельцам ночных клубов и заведений общепита и пригрозил нарушителям закрывать их на срок до трех месяцев.
Позже по требованию Роспотребнадзора в Краснодаре закрыли ряд заведений. 7 ноября приостановил работу «Фудмаркет». 11 ноября стало известно, что судебные приставы на 80 суток закрыли бары «Руки вверх» и Prime. Затем опечатали двери ресторанам «Мишкин» и Rave bar — также из-за работы после полуночи.
В пресс-службе администрации Краснодара 11 декабря заявили, что с пятницы по воскресенье на улице Красной проведут рейды по соблюдению режима повышенной готовности. Центр города будут патрулировать специальные мобильные группы из полицейских и сотрудников мэрии.
Они проверят соблюдение масочного режима в магазинах, кафе и ресторанах, расположенных на улице Красной и на прилегающих кварталах. В числе задач рейдовых групп также:
- пресечение работы баров и ночных клубов после полуночи;
- пресечение уличной нелегальной торговли;
- ограничение выступлений уличных музыкантов и аниматоров, которые создают массовые скопления людей;
- проверка соблюдения социальной дистанции жителями и гостями кубанской столицы.
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