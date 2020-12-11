В центре Краснодара в выходные дни пройдут рейды по контролю за соблюдением ковидных ограничений

Краснодарский край

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Полицейские и сотрудники администрации с 11 по 13 декабря будут следить за порядком на улицах Краснодара

Напомним, 5 ноября глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил об усилении контроля за соблюдением антикоронавирусных мер, после чего в Краснодаре прошли рейды по объектам торговли и общепита. Мэр краевой столицы Евгений Первышов обратился к владельцам ночных клубов и заведений общепита и пригрозил нарушителям закрывать их на срок до трех месяцев.

Позже по требованию Роспотребнадзора в Краснодаре закрыли ряд заведений. 7 ноября приостановил работу «Фудмаркет». 11 ноября стало известно, что судебные приставы на 80 суток закрыли бары «Руки вверх» и Prime. Затем опечатали двери ресторанам «Мишкин» и Rave bar — также из-за работы после полуночи.

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В пресс-службе администрации Краснодара 11 декабря заявили, что с пятницы по воскресенье на улице Красной проведут рейды по соблюдению режима повышенной готовности. Центр города будут патрулировать специальные мобильные группы из полицейских и сотрудников мэрии.

Они проверят соблюдение масочного режима в магазинах, кафе и ресторанах, расположенных на улице Красной и на прилегающих кварталах. В числе задач рейдовых групп также:

  • пресечение работы баров и ночных клубов после полуночи;
  • пресечение уличной нелегальной торговли;
  • ограничение выступлений уличных музыкантов и аниматоров, которые создают массовые скопления людей;
  • проверка соблюдения социальной дистанции жителями и гостями кубанской столицы.
Коронавирус Краснодар Полиция Роспотребнадзор

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