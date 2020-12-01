Частные перевозчики Краснодара сообщили о проверках масочного режима
30 ноября частные перевозчики рассказали о проверках соблюдения масочного режима в общественном транспорте Краснодара
На встрече с перевозчиками, которую провел Союз транспортников Кубани, обсудили как будут проводиться постоянные рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Были организованы контрольные группы, которые ежедневно дежурят на остановках. Контрольные группы нужны, чтобы напоминать пассажирам и водителям о том необходимости использовать средства индивидуальной защиты.
В пресс-службе союза заявили, что во всех салонах общественного транспорта пассажирам могут предоставить средства индивидуальной защиты. Главная цель проверок не сделать замечание пассажиру, а повысить безопасность жителей. Если в трамвае, троллейбусе или в автобусе все пассажиры будут в масках, то вероятность распространения вирусов будет минимальной.
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Как сообщали Юга.ру, 27 октября Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в РФ, в том числе на парковках и в лифтах. Ведомство пояснило, что место массового пребывания людей — это территория общего пользования, на которой при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек. 16 ноября Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел попросил жителей края соблюдать масочный режим в храмах.
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