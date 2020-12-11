Основатель «ЮгСтройИмпериала» попросил дольщиков рассказать ему о работе компании
11 декабря основатель краснодарской компании «ЮгСтройИмпериал» Николай Амосов обратился к дольщикам в своем инстаграме
Утром 11 декабря председатель правления «ЮгСтройИмпериала» Николай Амосов записал видеообращение к своим подписчикам и опубликовал его в инстаграме. Он начал речь с заявления о лидирующих позициях в отрасли и объяснил эти достижения «современным человекоцентричным сервисом».
«Чтобы добиться таких результатов, нам необходим постоянный контроль и своевременная обратная связь. Поэтому я решил обратиться к каждому из вас лично, хотел бы из первых рук понимать, на каких этапах взаимодействия с командой у вас возникают сложности. Я не призываю вас заполнять какие-то сложные формы на официальных сайтах компании или посылать сообщения на официальные ящики. Давайте обойдем все формальности, все гораздо проще. Пишите мне на мои личные аккаунты в Facebook и Instagram сообщения, и я обещаю, что каждое сообщение прочту лично и отреагирую на него», — сказал Амосов.
Власти Кубани ежегодно собираются решить проблемы дольщиков раз и навсегда:
«Я четко понимаю, как должна развиваться моя компания, поэтому мне очень важно мнение реальных людей. Я уверен, что от нашего взаимодействия будет большая польза как и для вас, так и для нас. Потому что никакие отчеты внутри компании никогда мне не дадут такой прозрачной картины, какую дадите мне вы», — заключил основатель строительной компании.
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