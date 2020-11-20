В Краснодаре завели уголовное дело на экс-начальника тыла университета МВД

В сентябре 2016 года Краснодарский университет заключил контракт с подрядчиком о строительстве общежития на сумму 150 млн рублей. Работы оказались выполнены с нарушением техническим норм. Кроме того, при строительстве допустили дефекты и повреждения, а сами работы выполнили в меньшем объеме, чем это было предусмотрено госконтрактом.

По данным следствия, начальник тыла университета знал, что подрядчик выполнил работы некачественно. Тем не менее, в период с мая 2017 года по сентябрь 2018 года он подписал акты приемки. В них были занесены заведомо ложные сведения о полном выполнении работ. Из федерального бюджета по контракту поступили деньги. В результате учебному заведению причинили материальный ущерб на сумму более 3,9 млн рублей.

На бывшего начальника тыла завели уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю 19 ноября.

Напомним, в августе стало известно, что сотрудники филиала Краснодарского университета МВД в Ставрополе создали ОПГ и брали взятки.