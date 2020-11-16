Владыка Павел попросил кубанцев соблюдать масочный режим в храмах

Краснодарский край

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Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел 16 ноября попросил жителей края соблюдать ковидные ограничения

Напомним, 79-летний митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор скончался 8 августа от осложнений, вызванных коронавирусом. В конце месяца на заседании Синода Русской православной церкви митрополитом Екатеринодарским и Кубанским назначили экзарха Белоруссии, митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева).

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Владыка Павел 16 ноября обратился ко всем «жителям кубанского края» и попросил их соблюдать социальную дистанцию и обязательный масочный режим. В частности, средства защиты необходимы при посещении богослужений и общественных мероприятий, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По словам митрополита, в храмах объявили, что при входе нужны средства индивидуальной защиты и маски. Социальную дистанцию нужно соблюдать и в самой церкви, и на улице. Владыка Павел попросил людей следовать правилам и прислушиваться к советам минздрава.

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Как писали Юга.ру, 17 августа «в результате осложнений после тяжелой болезни» умер младший брат Исидора, 76-летний протоиерей Владимир Кириченко. 24 августа стало известно, что скончалась 90-летняя монахиня Мария (Кириченко), старшая сестра митрополита.

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