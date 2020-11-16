Владыка Павел попросил кубанцев соблюдать масочный режим в храмах

Напомним, 79-летний митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор скончался 8 августа от осложнений, вызванных коронавирусом. В конце месяца на заседании Синода Русской православной церкви митрополитом Екатеринодарским и Кубанским назначили экзарха Белоруссии, митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева).

Владыка Павел 16 ноября обратился ко всем «жителям кубанского края» и попросил их соблюдать социальную дистанцию и обязательный масочный режим. В частности, средства защиты необходимы при посещении богослужений и общественных мероприятий, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По словам митрополита, в храмах объявили, что при входе нужны средства индивидуальной защиты и маски. Социальную дистанцию нужно соблюдать и в самой церкви, и на улице. Владыка Павел попросил людей следовать правилам и прислушиваться к советам минздрава.