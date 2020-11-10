В Адыгее займутся развитием инклюзивной и детской моды

В Адыгее в рамках проекта по поддержке начинающих талантливых дизайнеров начали развитие инклюзивной моды

Инициатива предусматривает поиск одаренных модельеров из числа людей с ограниченными возможностями и помощь в их продвижении на мировых площадках. Об этом в ноябре порталу Юга.ру сообщила первая и единственная в истории мировой моды обладатель двух рекордов Гиннесса, организатор дизайнерских проектов из Испании Ольга Иф.

Напомним, год назад дизайнер-модельер из Адыгеи Сусанна Макерова и Ольга Иф договорились о сотрудничестве. Для поиска новых решений и развития модных тенденций они создали площадку для опытных дизайнеров и для молодых начинающих специалистов, которым помогают интегрироваться в процесс через платформу лаборатории моды SuzieM Fashion Lab.

Первым результатом этого сотрудничества стало участие дизайнеров из Адыгеи в модном показе в Мадриде, когда Ольга Иф собрала на подиуме самое большое число стран-участниц и образов, представляющих разные национальности мира. Это событие вошло в Книгу рекордов Гиннесса. Другим направлением платформы по продвижению талантливых дизайнеров, их интеграции во всероссийское и международное пространство моды стал всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «Этномода» в Майкопе. По итогам конкурса Ольга Иф, которая вошла в состав жюри, выберет работы и дизайнеров, которые будут экспонироваться в Испании в разное время в разном формате. В том числе через лабораторию моды SuzieM в этом году будут отобраны лучшие дизайнеры для участия в конкурсе Modavision. В прошлом году молодые дизайнеры Анна Горковенко и Дариет Тлюстангелова получили сертификат на демонстрацию в Мадриде десяти костюмов, отражающих адыгский и русский колорит. Эти работы были представлены в рамках испанского WorldVisionFashionShow через платформу лаборатории SuzieM.

Поскольку проекты Ольги Иф направлены на популяризацию разных культур, взаимодействие с ней в этом году позволило существенно расширить географию участников конкурса «Этномода», который пройдет в Майкопе 30 ноября. Заявки на участие в конкурсе подали молодые модельеры из Испании, Италии, Уганды, Колумбии, Бразилии, Турции. «Таким образом, на конкурсе будет представлена культура народов зарубежных стран, которые географически удалены от России и представляют большой интерес. Подчеркну, культура — это достояние всего человечества. В этой связи наш этноконкурс выполняет важную миссию — объединяет разные народы через народный костюм, который отражает историю и культуру множества этносов», — сказала Сусанна Макерова. В этом году конкурс «Этномода» также станет одной из первых площадок для реализации новой инициативы по развитию инклюзивной моды. Среди участников конкурса есть люди с инвалидностью — это дизайнеры из Колумбии, Испании.

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