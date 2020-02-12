Модный показ с участием адыгейских дизайнеров в Испании вошел в книгу рекордов Гиннесса

Адыгея, В мире

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В Мадриде 9 февраля прошел модный показ, в котором приняли участие дизайнеры из Адыгеи

Рекорд установила руководитель испанского агентства дизайнеров Ольга Иф. Она собрала на подиуме самое большое число стран-участниц и образов, представляющих разные национальности мира. Это событие вошло в книгу рекордов Гиннесса.

В показе в том числе презентовали образы русских дизайнеров. Их представили модная лаборатория Анастасии Ярыгиной и Вячеслава Донгака, а также лаборатория моды SuzieM Сусанны Макеровой из Адыгеи.

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«Символом этого события можно назвать платье, созданное в лаборатории SuzieM и представленное Мисс Черкешенкой“ Бэллой Кукан на показе. Этот образ начал создаваться в Адыгее, а завершен уже в Мадриде участниками шоу. Они украсили платье своими автографами и слоганами от представителей стран участников дефиле», — рассказала порталу Юга.ру Макерова.

Во время показа Сусанна Макерова и Ольга Иф рассказали зрителям об Адыгее и черкесском костюме, а затем представили планы по созданию пространства для культурного обмена между Россией и Испанией.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в ноябре 2019 года в республике прошел конкурс «Этномода-2019». Двух его участниц, студенток гуманитарно-технического колледжа Анну Горковенко и Дариет Тлюстангелову, отобрали для испанского WorldVisionFashionShow. Молодые дизайнеры получили сертификат на демонстрацию в Мадриде десяти костюмов, отражающих адыгский и русский колорит. Эти работы были представлены через платформу, созданную модной лабораторий SuzieM для поддержки талантливых молодых дизайнеров.

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