Дизайнеры Адыгеи и Испании создадут площадку для совместных модных проектов

Дизайнер-модельер из Адыгеи Сусанна Макерова и руководитель испанского агентства дизайнеров Ольга Иф в октябре договорились о сотрудничестве

В конце сентября основатель бренда SuzieM Сусанна Макерова и Ольга Иф были приглашены в качестве экспертов и членов жюри Международного фестиваля моды WorldFolkFest в Сочи. Там они обсудили возможные направления взаимодействия.

«Цель сотрудничества — создать единое пространство для культурного обмена и взаимодействия. Необходим творческий поиск, а это значит — масштабное видение и, конечно, обмен культурным кодом через костюм. И нам, как представителям Кавказа с богатым культурным наследием, есть что показать и о чем рассказать миру через этнику в одежде», — отметила порталу Юга.ру Сусанна Макерова.

Учитывая русские корни Ольги Иф, а также общность темперамента южан (испанцев и адыгов), взаимодействие будет выстроено на пересечении культур. Особый акцент сделают на этническую моду.

«Родственные мотивы и элементы можно найти в разных культурах, так как в основе — одни и те же жизненные реалии, а черкесов и некоторые народности, населяющие Испанию, объединяет что-то большее. Это может транслировать и народный костюм», — рассказала Макерова.