Дизайнеры Адыгеи и Испании создадут площадку для совместных модных проектов
Дизайнер-модельер из Адыгеи Сусанна Макерова и руководитель испанского агентства дизайнеров Ольга Иф в октябре договорились о сотрудничестве
В конце сентября основатель бренда SuzieM Сусанна Макерова и Ольга Иф были приглашены в качестве экспертов и членов жюри Международного фестиваля моды WorldFolkFest в Сочи. Там они обсудили возможные направления взаимодействия.
Почетным гостем был также известный эксперт моды Александр Васильев.
«Цель сотрудничества — создать единое пространство для культурного обмена и взаимодействия. Необходим творческий поиск, а это значит — масштабное видение и, конечно, обмен культурным кодом через костюм. И нам, как представителям Кавказа с богатым культурным наследием, есть что показать и о чем рассказать миру через этнику в одежде», — отметила порталу Юга.ру Сусанна Макерова.
Учитывая русские корни Ольги Иф, а также общность темперамента южан (испанцев и адыгов), взаимодействие будет выстроено на пересечении культур. Особый акцент сделают на этническую моду.
«Родственные мотивы и элементы можно найти в разных культурах, так как в основе — одни и те же жизненные реалии, а черкесов и некоторые народности, населяющие Испанию, объединяет что-то большее. Это может транслировать и народный костюм», — рассказала Макерова.
По ее словам, для поиска новых решений и развития модных тенденций на основе этники планируется создать площадку, открытую как для опытных дизайнеров, так и для молодых начинающих дизайнеров, что более значимо.
Одним из первых совместных мероприятий в рамках проекта станет участие дизайнера из Испании в юбилейном Всероссийском фестивале молодых дизайнеров «Этномода», который пройдет в Адыгее с 31 октября по 4 ноября.
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«Для меня это интересный опыт. Я обязательно приеду в Адыгею в качестве члена жюри конкурса "Этномода". Привезу с собой для показа коллекции испанских студентов или дизайнеров моего проекта Worldvision Fashion Show. Впоследствии мы хотим пригласить участников "Этномоды" со своими коллекциями в Испанию», — рассказала порталу Юга.ру Ольга Иф.
Испанский дизайнер отметила, что у нее большой опыт продвижения молодых мастеров и сейчас она ведет два модных проекта Worldvision Fashion Show. Они претендуют на попадание в Книгу рекордов Гиннесса, собрав наибольшее число национальных костюмов. У дизайнеров из Адыгеи есть возможность принять в них участие.
По предварительной договоренности с Сусанной Макеровой конкурс «Этномода», возможно, интегрируется в мировое фестивальное движение и станет его отборочным этапом. Это уже совсем другой уровень и большая честь для дизайнеров из Адыгеи, заключила Сусанна Макерова.
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