Два молодых дизайнера из Адыгеи представят свои работы в Мадриде
В Адыгее определили коллекции двух молодых дизайнеров, которые стали обладателями специального приза на участие в WorldVisionFashionShow
Дизайнеров выбрали по итогам конкурса «Этномода-2019», который проходил на базе Адыгейского госуниверситета (АГУ) с 1 по 4 ноября, сообщила порталу Юга.ру руководитель всероссийских и международных проектов этнической моды Сусанна Макерова.
Член жюри конкурса, руководитель испанского агентства дизайнеров Ольга Иф выбрала коллекцию «Сокол ясный» студентки гуманитарно-технического колледжа АГУ Анны Горковенко и коллекцию «Из сердца Руфабго» студентки этого же колледжа Дариет Тлюстангеловой. Молодые дизайнеры получили сертификат на участие в проекте и демонстрацию в Мадриде 10 костюмов, отражающих адыгский и русский колорит.
Современную коллекцию с элементами этностиля «Сокол ясный» шили специально к «Этномоде». Изначально у девушки было очень много эскизов, однако Горковенко при их отборе ориентировалась на закупленную для шитья луков ткань.
«Всегда, когда я видела танцующие пары в прекрасных национальных костюмах, я восхищалась красотой адыгской народной одежды, но мне хотелось внести что-то свое в ее традиционность. Когда смотришь на водопад, кажется, что черкешенка и черкес танцуют, и тогда мне пришла мысль назвать так коллекцию — "Из сердца Руфабго"», — рассказала вторая участница Дариет Тлюстангелова.
Для международного проекта из каждой коллекции выберут несколько нарядов, которые интегрируются в процесс через платформу лаборатории моды SuzieM Fashion LAB. Это связано с тем, что студенты не могут участвовать в подобных конкурсах.
«Идея сотрудничества с Ольгой Иф заключается в том, чтобы на базе лаборатории создать платформу для молодых дизайнеров и вывести молодых талантливых ребят на международную площадку. И мы готовы помочь им в этом», — пояснила Макерова.
Напомним, конкурсы-показы Modavision и WorldVisionFashionShow пройдут в Мадриде 8 февраля 2020 года. Планируется, что они войдут в книгу рекордов Гиннесса как фэшн-шоу с наибольшим числом стран-участниц и образов, представляющих различные национальности мира. Россию представит дизайнер из Адыгеи Сусанна Макерова.
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