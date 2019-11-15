Два молодых дизайнера из Адыгеи представят свои работы в Мадриде

В Адыгее определили коллекции двух молодых дизайнеров, которые стали обладателями специального приза на участие в WorldVisionFashionShow

Дизайнеров выбрали по итогам конкурса «Этномода-2019», который проходил на базе Адыгейского госуниверситета (АГУ) с 1 по 4 ноября, сообщила порталу Юга.ру руководитель всероссийских и международных проектов этнической моды Сусанна Макерова. Член жюри конкурса, руководитель испанского агентства дизайнеров Ольга Иф выбрала коллекцию «Сокол ясный» студентки гуманитарно-технического колледжа АГУ Анны Горковенко и коллекцию «Из сердца Руфабго» студентки этого же колледжа Дариет Тлюстангеловой. Молодые дизайнеры получили сертификат на участие в проекте и демонстрацию в Мадриде 10 костюмов, отражающих адыгский и русский колорит.

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Современную коллекцию с элементами этностиля «Сокол ясный» шили специально к «Этномоде». Изначально у девушки было очень много эскизов, однако Горковенко при их отборе ориентировалась на закупленную для шитья луков ткань. «Всегда, когда я видела танцующие пары в прекрасных национальных костюмах, я восхищалась красотой адыгской народной одежды, но мне хотелось внести что-то свое в ее традиционность. Когда смотришь на водопад, кажется, что черкешенка и черкес танцуют, и тогда мне пришла мысль назвать так коллекцию — "Из сердца Руфабго"», — рассказала вторая участница Дариет Тлюстангелова.