Античность, аппликации, да Винчи. Дизайнер из Адыгеи рассказала о модных тенденциях 2020 года

Адыгея, Вся Россия

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Дизайнер из Адыгеи, владелица дизайнерской марки SuzieM Сусанна Макерова назвала тренд сезона 2020 года

Макерова считает, что формула стиля — это искусство в искусстве, искусство в разных его проявлениях. В одежде этот тренд может проявляться как в форме прямой цитаты с полотна выдающегося художника, классика или современника, так и являться тонкой аллюзией на знакомый художественный образ. Об этом 30 декабря Сусанна Макерова рассказала порталу Юга.ру.

«Уже многие кутюрье при разработке коллекций будущего сезона обратились к эстетике античности и не только. Мы тоже поймали эту волну, можно сказать, предчувствовали такое развитие в фэшн-стилистике. Так, нами была заявлена тема гения Леонардо да Винчи и его работ. Уточним, что этот год считается годом Леонардо», — подчеркнула дизайнер.

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Сейчас в SuzieM FashionLAB в работе находится коллекция MaDonna, несколько изделий из которой уже были представлены. Это стилизованные джинсовые куртки, задекорированные в смешанной технике: аппликация + вышивка + басонное плетение [декоративные детали одежды и аксессуаров, такие как тесьма, шнуры, кисти, бахрома — Юга.ру].

«Так что в будущем сезоне поговорим об искусстве, ведь это сегодня настоящий тренд. Прочувствуйте эстетику прекрасного и дарите красоту в новом году», — посоветовала Сусанна Макерова.

При подготовке к новогодней ночи дизайнер из Адыгеи рекомендовала сделать ставку на элегантность, а в выборе цвета отдать предпочтение гамме космических стихий.

«Элегантность, утонченность, вкус и никакого буйства красок! Эстетика и мера во всем», — заключила Сусанна Макерова.

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Как писали Юга.ру, в конце декабря аналитик моды Александр Хилькевич представил рейтинг дизайнерских марок России по итогам 2019 года, в топ-10 которого вошла лаборатория моды SuzieM. Годом ранее Хилькевич включил Сусанну Макерову в топ-13 молодых дизайнеров России.

Дизайн Искусство Культурное наследие Мода Традиции

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