Черкесский шарф-башлык от SuzieM назвали одним из этнотрендов сезона

Международный аналитик моды Александр Хилькевич назвал актуальной коллекцию черкесских шарфов майкопской фэшн-лаборатории SuzieM

Коллекция шарфов от фэшн-лаборатории SuzieM открыла гала-показ IV Международного фестиваля молодых дизайнеров «Этномода», который состоялся в Майкопе 11 ноября.

Источником вдохновения и темой коллекции «Street Style by SuzieM» стал черкесский башлык, представленный в различных вариациях, техниках и с разной отделкой. По мнению модельера Александра Хилькевича, новая интерпретация башлыка вполне может стать одним из этнотрендов сезона осень-зима 2018/2019. Саму коллекцию шарфов он назвал динамичной и универсальной.

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Александр Хилькевич — председатель конкурса «Этномода», международный аналитик моды, эксперт в области модного прогнозирования.

Замысел дизайнера Адыгеи и учредителя бренда SuzieM Сусанны Макеровой, которая давно экспериментирует с башлыками, на этот раз обусловлен процессами глобализации и урбанизации, которые ломают стереотипы. Лозунг коллекции — «Динамика, космополитизм, концептуальность». По словам Макеровой, он характеризует современную картину мира. Сам показ коллекции сопровождался звуками городского шума.

«Мы не замыкаемся в своем этнопространстве, а взаимодействуем с другими культурами. Сегодня в нашей лаборатории мы все больше используем элементы глобального культурного пространства, при этом сохраняем свою уникальность и делимся ей со всем миром. На мой взгляд, этноакценты на фоне урбанистического пейзажа смотрятся свежо, оригинально и стильно. На этом выстроена основная концепция лаборатории и коллекции с моим любимым аксессуаром. Получилось история из жизни и, благодаря моделям, удалось представить башлык как универсальный интернациональный аксессуар, в определенном смысле объединяющий элемент культуры, который может и должен стать must-have в гардеробе любого человека», — рассказала порталу Юга.ру Сусанна Макерова.

По ее словам, при создании и презентации коллекции модели сами решали, как представить башлык, продемонстрировать, как его можно носить в повседневной жизни и насколько он функционален.

Дизайнер подчеркнула, что башлыки оценили многие известные личности. Как аксессуар черкесский шарф-башлык от SuzieM вошел в гардероб послов Сирии, Сербии, Монголии, звезд зарубежной, российской и кавказской эстрады и кино, отметила Макерова.