На Кубани высокопоставленного полицейского отстранили от должности после коллективной жалобы подчиненных

Краснодарский край

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В МВД по Краснодарскому краю порталу Юга.ру 29 октября сообщили, что в отношении руководителя ГИБДД Гулькевичского района проводится проверка после жалоб его подчиненных о вымогательстве

Осенью на начальника ДПС ГИБДД по Гулькевичскому району пожаловались несколько сотрудников взвода ДПС. Они обратились в местный отдел полиции с заявлением, что руководитель требовал с них деньги. Полицейские заявили, что в течение нескольких лет — с 2016 по 2019 годы — они вынуждены были платить майору за «покровительство по службе».

Каждый сотрудник платил начальнику около 1,5 тыс. рублей в неделю. Подчиненные подсчитали, что в общей сложности заплатили руководителю около 700 тыс. рублей и попросили привлечь командира к ответствености.

Порталу Юга.ру обратился за комментарием в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Там факты подтвердили и сообщили, что в настоящий момент полицейский отстранен от должности, в отношении него назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В ведомстве добавили, что по закону проверка должна длиться 30 дней, однако этот срок может увеличиться. А также сообщили, что в настоящий момент отдельный взвод ДПС ГИБДД ОМВД по Гулькевичскому району остался без руководителя.

Также Юга.ру узнали, что расследованием дела занялся следком Кубани.

Напомним, похожая история произошла на Кубани в 2019 году. В феврале командир взвода ДПС отдела полиции Красноармейского района был арестован за вымогательство взяток у подчиненных предпенсионного возраста.

Вымогательство ГИБДД Гулькевичский район Полиция Следственный комитет

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