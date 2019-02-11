На Кубани командира взвода ДПС арестовали за вымогательство взяток у подчиненных предпенсионного возраста

Командиру взвода ДПС отдела полиции Красноармейского района Кубани предъявили обвинение во взяточничестве

По версии следствия, в марте 2017 года полицейский потребовал от находящихся в его подчинении двух инспекторов предпенсионного возраста передавать ему взятки за общее покровительство и попустительство по службе. Они отказались, и тогда командир создал им трудные условия службы — неравномерно распределял нагрузку и привлекал их к обязанностям в нерабочее время.

«Также командир взвода сообщил мужчинам, что не позволит им выйти на пенсию по выслуге лет и создаст условия для увольнения по негативным основаниям. Инспекторы были вынуждены согласиться с его требованиями, и в период с марта 2017 года по июль 2018 года они перечислили начальнику около 364 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Факт взяточничества выявили сотрудники службы безопасности краевого управления МВД совместно с краевым управлением ФСБ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки, сопряженное с вымогательством, в крупном размере). Ему уже предъявили обвинение и заключили под стражу.

Сейчас следователи устанавливают, требовал ли командир взятки и с других подчиненных.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в отношении полицейского проводят служебную проверку. Его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.