Центр тестирования ГТО Краснодара — в числе лидеров всероссийского конкурса

Краснодарский край

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Краснодарский центр тестирования физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по итогам первого этапа всероссийского конкурса занимает второе место

Конкурс проводит Министерство спорта РФ. Цель конкурса — повышение эффективности использования возможности физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности. Он проходит в два этапа, по результатам первого Центр тестирования ВФСК ГТО Краснодара занял второе место.

Второй этап представляет собой открытое голосование на сайте премии «Комплекс ГТО — путь к здоровью и успеху» sport-premia.ru. Любой желающий до 1 ноября включительно может отдать за номинантов один голос в сутки.

«Тот факт, что наш Центр тестирования ВФСК ГТО находится в числе лидеров конкурса, лишний раз доказывает, что Краснодар — один из главных спортивных городов России. Успех Краснодара — это успех всех жителей столицы Кубани, в чей жизни физическая культура, спорт и саморазвитие занимают не последнее место. Я  прошу всех жителей нашего города поддержать наш Центр тестирования ВФСК ГТО. Сейчас вместе с вами мы можем доказать, что Краснодар — это главный спортивный город России», — отметил директор МБУ «Центр физкультурно-массовой работы» Краснодара Роман Хубулов.

Чтобы отдать свой голос, необходимо: перейти на сайт премии, выбрать краснодарский центр тестирования ГТО, пройти авторизацию и проголосовать. 

ГТО Краснодар Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края

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