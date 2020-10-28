Центр тестирования ГТО Краснодара — в числе лидеров всероссийского конкурса

Конкурс проводит Министерство спорта РФ. Цель конкурса — повышение эффективности использования возможности физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности. Он проходит в два этапа, по результатам первого Центр тестирования ВФСК ГТО Краснодара занял второе место.

Второй этап представляет собой открытое голосование на сайте премии «Комплекс ГТО — путь к здоровью и успеху» sport-premia.ru. Любой желающий до 1 ноября включительно может отдать за номинантов один голос в сутки.

«Тот факт, что наш Центр тестирования ВФСК ГТО находится в числе лидеров конкурса, лишний раз доказывает, что Краснодар — один из главных спортивных городов России. Успех Краснодара — это успех всех жителей столицы Кубани, в чей жизни физическая культура, спорт и саморазвитие занимают не последнее место. Я прошу всех жителей нашего города поддержать наш Центр тестирования ВФСК ГТО. Сейчас вместе с вами мы можем доказать, что Краснодар — это главный спортивный город России», — отметил директор МБУ «Центр физкультурно-массовой работы» Краснодара Роман Хубулов.

Чтобы отдать свой голос, необходимо: перейти на сайт премии, выбрать краснодарский центр тестирования ГТО, пройти авторизацию и проголосовать.