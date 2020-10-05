На Кубани коронавирусом заразились еще 95 человек, в том числе 22 ребенка

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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Оперштаб Краснодарского края 5 октября сообщил о 95 новых случаях COVID-19 и 2 смертях

По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки коронавирус диагностировали у 10 тыс. 888 человек в 84 регионах страны. Как уточнил RT, только 26,3% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, к 5 октября число случаев COVID-19 в России увеличилось до 1 млн 225 тыс. 889.

За весь период пандемии скончались 21 тыс. 475 пациентов с COVID-19, в том числе 117 — за последние сутки. В то же время 982 тыс. 324 человека выздоровели (+3 тыс. 181 за сутки).

Лидерами по числу инфицированных стали Москва (+3 тыс. 537 случаев за сутки), Санкт-Петербург (+407) и Московская область (+339).

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 244, Ставропольский край — 149, Крым — 103, Краснодарский край — 95, Дагестан — 84, Карачаево-Черкесия — 81, Кабардино-Балкария — 57, Ингушетия — 49, Адыгея — 39, Северная Осетия — 35, Севастополь — 28, Чечня — 7.

В оперштабе Краснодарского края уточнили, что из 95 заболевших коронавирус выявили у 50 женщин и 45 мужчин. Самому старшему пациенту 83 года. Также COVID-19 диагностировали у 22 детей.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 40;
  • в Северском районе — 8;
  • в Сочи и Новороссийске — по 5;
  • в Ейском, Усть-Лабинском, Белореченском и Крыловском районах — по 4;
  • в Геленджике, Горячем Ключе, Красноармейском, Абинском и Лабинском районах — по 3;
  • в Щербиновском, Мостовском, Курганинском, Новокубанском, Крымском и Павловском районах — по 1.

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За период пандемии в лаборатория края провели 1 млн 124 тыс. 768 исследований на COVID-19, в том числе 9 тыс. 340 — за последние сутки. За все время коронавирус подтвердился у 14 тыс. 482 жителей Краснодарского края. Показатель заболеваемости достиг 255,1 случаев на 100 тыс. населения.

Как рассказали в региональном минздраве, выздоровели 10 тыс. 664 пациента. Врачи не смогли спасти 293 человека, 2 пациента умерли в регионе за последние сутки. Еще 30 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 4 — на ЭКМО, сообщили в министерстве здравоохранения края.

К 5 октября в медучреждения Кубани с подозрением на коронавирус обратились 51 тыс. 907 человек, из них 5 тыс. 322 ребенка. С неподтвержденным диагнозом в поликлиниках наблюдаются 5 тыс. 976 жителей региона, уточнили в оперштабе.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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