На Кубани коронавирусом заразились еще 95 человек, в том числе 22 ребенка
Оперштаб Краснодарского края 5 октября сообщил о 95 новых случаях COVID-19 и 2 смертях
По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки коронавирус диагностировали у 10 тыс. 888 человек в 84 регионах страны. Как уточнил RT, только 26,3% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, к 5 октября число случаев COVID-19 в России увеличилось до 1 млн 225 тыс. 889.
За весь период пандемии скончались 21 тыс. 475 пациентов с COVID-19, в том числе 117 — за последние сутки. В то же время 982 тыс. 324 человека выздоровели (+3 тыс. 181 за сутки).
Лидерами по числу инфицированных стали Москва (+3 тыс. 537 случаев за сутки), Санкт-Петербург (+407) и Московская область (+339).
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 244, Ставропольский край — 149, Крым — 103, Краснодарский край — 95, Дагестан — 84, Карачаево-Черкесия — 81, Кабардино-Балкария — 57, Ингушетия — 49, Адыгея — 39, Северная Осетия — 35, Севастополь — 28, Чечня — 7.
В оперштабе Краснодарского края уточнили, что из 95 заболевших коронавирус выявили у 50 женщин и 45 мужчин. Самому старшему пациенту 83 года. Также COVID-19 диагностировали у 22 детей.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 40;
- в Северском районе — 8;
- в Сочи и Новороссийске — по 5;
- в Ейском, Усть-Лабинском, Белореченском и Крыловском районах — по 4;
- в Геленджике, Горячем Ключе, Красноармейском, Абинском и Лабинском районах — по 3;
- в Щербиновском, Мостовском, Курганинском, Новокубанском, Крымском и Павловском районах — по 1.
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За период пандемии в лаборатория края провели 1 млн 124 тыс. 768 исследований на COVID-19, в том числе 9 тыс. 340 — за последние сутки. За все время коронавирус подтвердился у 14 тыс. 482 жителей Краснодарского края. Показатель заболеваемости достиг 255,1 случаев на 100 тыс. населения.
Как рассказали в региональном минздраве, выздоровели 10 тыс. 664 пациента. Врачи не смогли спасти 293 человека, 2 пациента умерли в регионе за последние сутки. Еще 30 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 4 — на ЭКМО, сообщили в министерстве здравоохранения края.
К 5 октября в медучреждения Кубани с подозрением на коронавирус обратились 51 тыс. 907 человек, из них 5 тыс. 322 ребенка. С неподтвержденным диагнозом в поликлиниках наблюдаются 5 тыс. 976 жителей региона, уточнили в оперштабе.
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