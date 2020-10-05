На Кубани коронавирусом заразились еще 95 человек, в том числе 22 ребенка

Оперштаб Краснодарского края 5 октября сообщил о 95 новых случаях COVID-19 и 2 смертях

По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки коронавирус диагностировали у 10 тыс. 888 человек в 84 регионах страны. Как уточнил RT, только 26,3% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, к 5 октября число случаев COVID-19 в России увеличилось до 1 млн 225 тыс. 889 . За весь период пандемии скончались 21 тыс. 475 пациентов с COVID-19, в том числе 117 — за последние сутки . В то же время 982 тыс. 324 человека выздоровели (+3 тыс. 181 за сутки).

Лидерами по числу инфицированных стали Москва (+3 тыс. 537 случаев за сутки), Санкт-Петербург (+407) и Московская область (+339).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 244, Ставропольский край — 149, Крым — 103, Краснодарский край — 95 , Дагестан — 84, Карачаево-Черкесия — 81, Кабардино-Балкария — 57, Ингушетия — 49, Адыгея — 39, Северная Осетия — 35, Севастополь — 28, Чечня — 7.

В оперштабе Краснодарского края уточнили, что из 95 заболевших коронавирус выявили у 50 женщин и 45 мужчин. Самому старшему пациенту 83 года. Также COVID-19 диагностировали у 22 детей.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 40;

в Северском районе — 8;

в Сочи и Новороссийске — по 5;

в Ейском, Усть-Лабинском, Белореченском и Крыловском районах — по 4;

в Геленджике, Горячем Ключе, Красноармейском, Абинском и Лабинском районах — по 3;

в Щербиновском, Мостовском, Курганинском, Новокубанском, Крымском и Павловском районах — по 1.

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За период пандемии в лаборатория края провели 1 млн 124 тыс. 768 исследований на COVID-19, в том числе 9 тыс. 340 — за последние сутки. За все время коронавирус подтвердился у 14 тыс. 482 жителей Краснодарского края. Показатель заболеваемости достиг 255,1 случаев на 100 тыс. населения. Как рассказали в региональном минздраве, выздоровели 10 тыс. 664 пациента. Врачи не смогли спасти 293 человека, 2 пациента умерли в регионе за последние сутки . Еще 30 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 4 — на ЭКМО, сообщили в министерстве здравоохранения края.