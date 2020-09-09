В СК рассказали подробности дела жительницы Новороссийска, которая избивала и кусала 6-летнего сына
8 сентября в следственном комитете Краснодарского края сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении жительницы Новороссийска, которая регулярно избивала сына
Напомним, в середине апреля 2020 года жители многоэтажки на улице Видова сообщили в полицию, что их топит водой из квартиры сверху. Полицейские вскрыли дверь и нашли внутри шестилетнего ребенка. На его теле были синяки, позже у него диагностировали сотрясение мозга.
В избиении ребенка заподозрили мать, 33-летнюю местную жительницу. Позже оказалось, что она числится среди детей-сирот. Женщина призналась, что в апреле систематически избивала сына, поскольку он не слушался ее и неправильно заполнял пропись. В свою очередь, следствие установило, что она грубо обращалась с ребенком и не предоставляла ему полноценного воспитания и внимания.
На местную жительницу завели дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Женщину отправили под домашний арест.
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8 сентября стало известно, что следственные органы завершили расследование уголовного дела. По данным СУ СК России по Краснодарскому краю, с июля 2015 года по 15 апреля 2020 года обвиняемая избивала ребенка кулаками по различным частям тела из-за его непослушания и своего плохого настроения.
В прокуратуре Краснодарского края добавили, что иногда причинами насилия становились ссоры с сожителем. Женщина также кусала ребенка зубами. У мальчика зафиксировали задержку в личностном и речевом развитии.
Обвиняемая по-прежнему находится под домашним арестом, а ее сын сейчас живет в Новороссийском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Решается вопрос о лишении местной жительницы родительских прав. К дисциплинарной ответственности привлекли семь медработников и сотрудников администрации города. Материалы направили в суд, дело рассмотрит Приморский районный суд города.