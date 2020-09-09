В СК рассказали подробности дела жительницы Новороссийска, которая избивала и кусала 6-летнего сына

8 сентября в следственном комитете Краснодарского края сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении жительницы Новороссийска, которая регулярно избивала сына

Напомним, в середине апреля 2020 года жители многоэтажки на улице Видова сообщили в полицию, что их топит водой из квартиры сверху. Полицейские вскрыли дверь и нашли внутри шестилетнего ребенка. На его теле были синяки, позже у него диагностировали сотрясение мозга.

В избиении ребенка заподозрили мать, 33-летнюю местную жительницу. Позже оказалось, что она числится среди детей-сирот. Женщина призналась, что в апреле систематически избивала сына, поскольку он не слушался ее и неправильно заполнял пропись. В свою очередь, следствие установило, что она грубо обращалась с ребенком и не предоставляла ему полноценного воспитания и внимания.

На местную жительницу завели дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Женщину отправили под домашний арест.