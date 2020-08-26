Спустя два дня в заповеднике под Анапой потушили пожар, но он может начаться снова

Пожар начался днем 24 августа вблизи поселка Малый Утриш. Очевидец отмечал, что к вечеру огонь распространился непосредственно в можжевеловом заповеднике. Также двое отдыхающих рассказали Юга.ру, что перед началом пожара слышали хлопки и чувствовали запах бензина. Ночью из лагун начали вывозить отдыхающих, но часть из них осталась тушить пожар. По факту возгорания завели уголовное дело, к середине дня 25 августа пламя прошло уже 107 га.

По состоянию на утро 26 августа, общая площадь, пройденная огнем, составила 126 га, активно горела 2 га леса. В этот же день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил отдыхающих в лагунах. По его мнению, туристы готовили еду на костре и не аккуратно обращались с огнем. В то же время сообщество отдыхающих на Утрише опубликовало в соцсетях видео с двумя очагами возгорания в разных местах. По словам очевидцев, это доказывает то, что лес подожгли.

Между тем, в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что к 17:25 лесной пожар между населенными пунктами Малый и Большой Утриш ликвидировали. В тушении участвовали 486 человек и 35 единиц техники, два самолета и три вертолета. По данным ведомства, всего авиация сбросила 1 тыс. 546 тонн.