Спустя два дня в заповеднике под Анапой потушили пожар, но он может начаться снова
Во второй половине дня 26 августа ликвидировали пожар под Анапой
Пожар начался днем 24 августа вблизи поселка Малый Утриш. Очевидец отмечал, что к вечеру огонь распространился непосредственно в можжевеловом заповеднике. Также двое отдыхающих рассказали Юга.ру, что перед началом пожара слышали хлопки и чувствовали запах бензина. Ночью из лагун начали вывозить отдыхающих, но часть из них осталась тушить пожар. По факту возгорания завели уголовное дело, к середине дня 25 августа пламя прошло уже 107 га.
По состоянию на утро 26 августа, общая площадь, пройденная огнем, составила 126 га, активно горела 2 га леса. В этот же день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил отдыхающих в лагунах. По его мнению, туристы готовили еду на костре и не аккуратно обращались с огнем. В то же время сообщество отдыхающих на Утрише опубликовало в соцсетях видео с двумя очагами возгорания в разных местах. По словам очевидцев, это доказывает то, что лес подожгли.
Между тем, в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что к 17:25 лесной пожар между населенными пунктами Малый и Большой Утриш ликвидировали. В тушении участвовали 486 человек и 35 единиц техники, два самолета и три вертолета. По данным ведомства, всего авиация сбросила 1 тыс. 546 тонн.
Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе государственного природного заповедника «Утриш», из 126 сгоревших гектара леса 64 га относятся к заповедной территории. Локальные очаги возгорания еще остаются, а можжевельники продолжают тлеть и снова могут вспыхнуть.