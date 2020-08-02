На Кубани неделя начнется с небольших дождей, а затем потеплеет до 35 °С

Синоптики рассказали о погоде на Кубани с 3 по 5 августа

По данным краевого гидрометцентра, завтра в краевой столице преимущественно без осадков, ветер до 10 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-17 °С, днем — 28-30 °С. В целом по региону 3 августа местами кратковременные дожди и грозы. Вечером в отдельных районах сильный дождь и град с порывами ветра 12-17 м/с. Ночью столбики термометров покажут 14-19 °С, днем — 24-29 °С, местами до 32 °С.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков. В Новороссийске ветер может достигать 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 16-21 °С, днем — 26-31 °С.

Во вторник и среду без осадков. Днем воздух прогреется до 26-31 °С, местами до 33 °С. Ночью 15-20 °С, по восточной половине края и в предгорьях — 10-15 °С. На Черноморском побережье без осадков, ночью столбики термометров покажут 16-21 °С, на участке Анапа — Геленджик — 21-26 °С. Днем 4 августа воздух прогреется до 28-33 °С, 5 августа — до 30-35 °С.