В Краснодаре отремонтируют Дом культуры, построенный больше 50 лет назад
Мэр Краснодара Евгений Первышов 14 июля рассказал о планах по ремонту Дома культуры в станице Елизаветинской
Дом культуры и спорта построил учхоз «Кубань». Заведение открыли в 1969 году и до 2003 года оно было ведомственным. Здание состоит из Дома культуры и соединенного с ним спортивного зала, также к учреждению относится футбольное поле площадью 900 кв. метров, сквер площадью 700 кв. метров и уличная сценическая площадка. В Доме культуры работают 45 кружков, секций и клубов по интересам, в них занимаются 1,2 тыс. человек.
Сейчас в ДК началась подготовка к ремонту. Глава города Евгений Первышов посетил учреждение во время рабочего объезда, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
«Это один из старейших Домов культуры в Краснодаре, востребованный у жителей. Здесь огромное количество воспитанников. Конечно, необходимо расширение. Поэтому в ближайшее время предстоит откорректировать существующий проект строительства еще одного корпуса. Также важное направление работы — ремонт актового зала», — подчеркнул Первышов.
Он заявил, что в домах культуры должна быть красивая сцена и удобные кресла, а зал Елизаветинского ДК в нынешнем виде «не соответствует ни требованиям времени, ни тем талантам, которые выступают на этой сцене».
Начальник управления культуры Краснодара Ирина Лукинская сообщила, что в здании уже отремонтировали фасад и фойе, подвал, кабинеты на первом и втором этажах, также установлены кондиционеры и камеры видеонаблюдения. В 2020 году с июля по сентябрь в ДК сделают капремонт пожарной сигнализации и входной группы.
Первышов поручил откорректировать документацию по строительству нового корпуса Дома культуры и подготовить проект ремонта актового зала. Также глава города планирует обратиться к депутатам гордумы с предложением выделить деньги на реализацию проектов.
Ранее Юга.ру сообщали, чтол в Краснодаре также собираются провести реконструкцию Дома культуры в Прикубанском округе, обновить фасад Дворца культуры в поселке Лорис, а в июне в бывшем Доме офицеров сделали капремонт.
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