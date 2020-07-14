В Краснодаре отремонтируют Дом культуры, построенный больше 50 лет назад

Дом культуры и спорта построил учхоз «Кубань». Заведение открыли в 1969 году и до 2003 года оно было ведомственным. Здание состоит из Дома культуры и соединенного с ним спортивного зала, также к учреждению относится футбольное поле площадью 900 кв. метров, сквер площадью 700 кв. метров и уличная сценическая площадка. В Доме культуры работают 45 кружков, секций и клубов по интересам, в них занимаются 1,2 тыс. человек.

Сейчас в ДК началась подготовка к ремонту. Глава города Евгений Первышов посетил учреждение во время рабочего объезда, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Это один из старейших Домов культуры в Краснодаре, востребованный у жителей. Здесь огромное количество воспитанников. Конечно, необходимо расширение. Поэтому в ближайшее время предстоит откорректировать существующий проект строительства еще одного корпуса. Также важное направление работы — ремонт актового зала», — подчеркнул Первышов.

Он заявил, что в домах культуры должна быть красивая сцена и удобные кресла, а зал Елизаветинского ДК в нынешнем виде «не соответствует ни требованиям времени, ни тем талантам, которые выступают на этой сцене».