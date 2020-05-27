В Краснодаре обновят фасад Дворца культуры в поселке Лорис

В пресс-службе мэрии рассказали, что учреждение посещают около 500 человек в возрасте от 3 до 75 лет, это самый крупный Дворец культуры в пригороде Краснодара. В нем работают 37 сотрудников, а в поселке Лорис живут около 4,5 тыс. человек.

Поэтапная модернизация здания идет с 2013 года. В период с 2013 по 2017 год там отремонтировали кровлю и ливневки, заменили окна и двери, обновили освещение и вентиляцию в зрительном зале, привели в порядок санузлы, покрытие пола на втором этаже. В 2020 году в Дворце культуры обновили сцену и установили систему видеонаблюдения.