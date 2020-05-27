В Краснодаре обновят фасад Дворца культуры в поселке Лорис
В администрации Краснодара 27 мая рассказали о ходе ремонтных работ во Дворце культуры в поселке Лорис
В пресс-службе мэрии рассказали, что учреждение посещают около 500 человек в возрасте от 3 до 75 лет, это самый крупный Дворец культуры в пригороде Краснодара. В нем работают 37 сотрудников, а в поселке Лорис живут около 4,5 тыс. человек.
Поэтапная модернизация здания идет с 2013 года. В период с 2013 по 2017 год там отремонтировали кровлю и ливневки, заменили окна и двери, обновили освещение и вентиляцию в зрительном зале, привели в порядок санузлы, покрытие пола на втором этаже. В 2020 году в Дворце культуры обновили сцену и установили систему видеонаблюдения.
Весной 2020 года стартовала реставрация фасада Дворца культуры. Сейчас заново грунтуют и шпаклюют стены, восстанавливают гипсовые плиты. После этого здание планируют покрасить, на балконах собираются заменить напольную плитку и перила. Летом там капитально отремонтируют стилобат, на ступенях и по периметру заменят гранитную облицовку.
Глава Краснодара Евгений Первышов посетил центр 27 мая.
«Это уникальное здание, строилось на века. Наша задача сегодня — сохранить его и развивать дальше культурный центр, создавать современные условия для занятий творчеством. Важно, чтобы Дом культуры как один из центров притяжения для жителей поселка Лорис и соседних территорий выглядел достойно», — подчеркнул мэр.
Планируется, что реставрация завершится 31 июля.
Как писали Юга.ру, 26 мая Евгений Первышов посетил детский сад, который строят в микрорайоне Гидростроителей. Его строительство планируют закончить в 2020 году.