В Краснодаре на улице Славянской собираются обновить Центр культуры
Власти Краснодара 7 июля рассказали о плане реконструкции Дома культуры в Прикубанском округе Краснодара
Здание на улице Славянской, 28, в котором находится центр, открыли 9 мая мая 1985 года. Сначала в нем находился кинотеатр «Слава», в 1992 его перепрофилировали в культурно-развлекательный центр «Виктор». С 2009 года там находится Центр культуры и досуга Прикубанского внутригородского округа.
Сейчас в учреждении занимаются 350 человек в 20 творческих коллективах, секциях и клубах. Ежегодно зрителями различных мероприятий становятся около 75 тыс. зрителей.
В 2021 в Центре культуры планируют провести капитальный ремонт. У здания обновят фасад, фойе и систему вентиляции. Сейчас там уже отремонтировали кровлю и актовый зал, установили световое и звуковое оборудование, обновили кровлю. Также в помещении оборудовали пожарную сигнализацию и увеличили размер сцены.
«В ближайшее время выделим средства на проектирование, чтобы уже в 2021 году выполнить полномасштабную реконструкцию этого Центра культуры. Тем более, что в этом году в большинстве наших Домов культуры уже развернут большой фронт ремонтных работ», — сообщил глава города Евгений Первышов 7 июля.
Также в 2021 году планируют обновить прилегающий сквер Льва Толстого. В рейтинговом голосовании он стал лидером в Прикубанском округе.
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