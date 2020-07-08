В Краснодаре на улице Славянской собираются обновить Центр культуры

Здание на улице Славянской, 28, в котором находится центр, открыли 9 мая мая 1985 года. Сначала в нем находился кинотеатр «Слава», в 1992 его перепрофилировали в культурно-развлекательный центр «Виктор». С 2009 года там находится Центр культуры и досуга Прикубанского внутригородского округа.

Сейчас в учреждении занимаются 350 человек в 20 творческих коллективах, секциях и клубах. Ежегодно зрителями различных мероприятий становятся около 75 тыс. зрителей.

В 2021 в Центре культуры планируют провести капитальный ремонт. У здания обновят фасад, фойе и систему вентиляции. Сейчас там уже отремонтировали кровлю и актовый зал, установили световое и звуковое оборудование, обновили кровлю. Также в помещении оборудовали пожарную сигнализацию и увеличили размер сцены.