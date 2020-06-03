В бывшем Доме офицеров Краснодара сделали капремонт

В Краснодаре почти завершили капитальный ремонт в Доме культуры на улице Дзержинского

В бывшем здании Дома офицеров, в котором теперь находится школа искусств № 14, сделали первый капремонт за 25 лет его существования.

«Эта школа искусств — одна из самых больших в городе, здесь около 900 воспитанников, для них уже практически все готово. Сделан отличный актовый зал. И в целом теперь это качественно модернизированный центр дополнительного образования для крупного микрорайона, и по праву одна из лучших в Краснодаре школ искусств», — сказал глава краевой столицы Евгений Первышов.