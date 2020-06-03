В бывшем Доме офицеров Краснодара сделали капремонт

Краснодарский край

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В Краснодаре почти завершили капитальный ремонт в Доме культуры на улице Дзержинского

В бывшем здании Дома офицеров, в котором теперь находится школа искусств № 14, сделали первый капремонт за 25 лет его существования.

«Эта школа искусств — одна из самых больших в городе, здесь около 900 воспитанников, для них уже практически все готово. Сделан отличный актовый зал. И в целом теперь это качественно модернизированный центр дополнительного образования для крупного микрорайона, и по праву одна из лучших в Краснодаре школ искусств», — сказал глава краевой столицы Евгений Первышов.

В школе отремонтировали один из самых больших среди ДШИ Краснодара актовый зал — на 312 мест. Его сделали универсальным, за сценой оборудовали несколько дополнительных кабинетов, где параллельно с репетициями на сцене смогут заниматься дети. Планируется в дальнейшем купить мультимедийный экран для создания первого в городе виртуального концертного зала в рамках национального проекта «Культура». В актовом зале выполнили следующие работы:

  • установили новые кресла;
  • расширили сцену;
  • сделали отопление;
  • обновили потолок;
  • уложили на сцене паркет из дуба;
  • смонтировали акустические панели;
  • приобрели специализированное звуковое оборудование.

Здание на улице Дзержинского, 213 построили в 1994 году. В муниципальную собственность его передали в 2014 году в неудовлетворительном состоянии. Ремонтные работы разбили на несколько этапов, их начали в 2018-м. Тогда обновили кровлю и парапеты, установили охранную и пожарную сигнализации, отремонтировали коридоры, лестницы и фойе. В 2019-м сделали ремонт во внутренних помещениях и установили систему видеонаблюдения.

Работы провели за счет городского бюджета и при участнии в федеральных и региональных программах развития культуры.

Благоустройство Евгений Первышов Капремонт Краснодар Культурное наследие Школа

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