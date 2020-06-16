В детские сады Краснодара вне очереди попадут дети судей, прокуроров и сотрудников СК

Напомним, 15 июня в МФЦ краевой столицы начался прием заявок в детские сады. Он продлится до 15 августа, при этом комиссия начнет работать только с 6 июля.

«Все заявки рассмотрят во внутригородских округах в общем порядке, независимо от даты подачи заявления. Поэтому родителям не нужно занимать очередь в МФЦ в первые дни подачи заявок», — обратили внимание родителей в департаменте образования города.

При этом при поступлении в детсад главное не дата подачи заявления, а право на льготы. Если ребенок не попадает ни в одну из льготных категорий, то приоритет отдается жителям, зарегистрированным в Краснодаре.