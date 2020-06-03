На Кубани семью цыган обвинили в похищении 17-летней невесты и насилии над ней. Им помогала женщина, теперь она не согласна со следствием

В Крыловском районе следственный комитет расследует дело о похищении и изнасиловании 17-летней девушки. Одна из обвиняемых считает себя невиновной

Версия следственного комитета В сентябре 2019 года жители Крыловского района решили похитить 17-летнюю девушку и женить на ней своего 16-летнего сына. Вечером 13 сентября 36-летняя женщина приехала на своей машине к дому несовершеннолетней. Там девочку силой вытащили из здания, усадили в автомобиль и увезли домой к жениху в станицу Октябрьскую, где ее продолжили удерживать. В ночь на 14 сентября подросток изнасиловал похищенную.

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После этого 39-летняя и 36-летняя женщины совершили против девушки иные действия сексуального характера. Ее держали в чужом доме до 17 сентября — в этот день ее освободили сотрудники правоохранительных органов. О похищении им сообщила семья девушки. Суд признал 16-летнего юношу виновным в пп. «а, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение несовершеннолетней по предварительному сговору), п.«а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней). Его приговорили к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии. Также завели дела против 35-летнего мужчины и двух его знакомых — по пп. «а, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение несовершеннолетней по предварительному сговору). Кроме того, женщин обвинили по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (Совершение иных действий сексуального характера). Двое подозреваемых находятся под стражей, а 36-летняя водитель — под домашним арестом, сообщили 3 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Версия женщины, которая была за рулем

36-летняя жительница Крыловского района Наталья, у которой пятеро детей, рассказала, что цыганская семья попросила ее за 2 тыс. рублей привезти на своей машине невесту к дому жениха. По ее словам, в день свадьбы она привезла девушку в нужное место, где уже организовали застолье. После этого семья жениха по своим обычаям решила убедиться, что девочка невинна: к этому привлекли сваху, однако позже из-за конфликта интересов попросили Наталью проконтролировать процесс. По данным издания Baza, в самой процедуре она не участвовала.

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После этого мать несовершеннолетней попросила за дочь выкуп в размере 500 тыс. рублей, однако семья жениха отказалась, так как по традциям за украденную невесту не нужно платить. По словам Натальи, из-за этого семьи поссорились и свадьба сорвалась. А 17 сентября мать невесты написала заявление в полицию о похищении дочери. После допроса всех причастных уголовное дело не стали заводить . Однако в конце декабря после заявления матери следственный комитет возбудил уголовное дело об изнасиловании девочки. На следующий день после этого Наталью вызвали в полицию. Там на нее надели наручники и по решению Крыловского районного суда отправили на два месяца в СИЗО № 2. Вскоре меру пресечения изменили на домашний арест.

Что говорит адвокат женщины