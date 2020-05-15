Виновником ночного ДТП в центре Краснодара в МВД назвали водителя такси

Краснодарский край

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Стали известны подробности ДТП со сгоревшей машиной на улице Красной, которое случилось ночью 14 марта

Напомним, накануне около 23:00 на пересечении улиц Красной и Карасунской автомобиль такси Uber столкнулся с машиной BMW и загорелся. Очевидцы помогли водителю выбраться, а на место приехали сотрудники МЧС.

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В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что водитель автомобиля Nissan ехал по улице Карасунской в сторону Красной и, проехав на запрещающий сигнал светофора, врезался в BMW, который ехал по Красной в сторону Чапаева. От удара BMW отбросило на урну и фонарный столб, а машина такси загорелась.

С места аварии госпитализировали водителя Nissan и пассажира второй иномарки. Обстоятельства устанавливаются.

Как писали Юга.ру, накануне днем в центре Краснодара произошло еще одно ДТП, в котром машина перевернулась после столкновения с такси.

ДТП Краснодар МЧС Пожары

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