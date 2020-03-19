Под Геленджиком сгорели леса на площади 2 га

В 20:10 спасателям поступило сообщение, что между селом Дивноморским и хутором Джанхот загорелась сухая растительность. К 21:30 пожар распространился на территории Геленджикского лесничества и Кабардинского участкового лесничества. На месте работали 87 человек и 23 единицы техники.

Огонь на площади около 2 га потушили в 23:50, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.