Госдума определилась с тем, какие штрафы будут платить иноагенты

Документ разработали председатель комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Поправки внесут в кодекс об административных правонарушениях. Новая статья будет предусматривать наказание за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ или учрежденного им юридического лица, выполняющего функции иноагента.

Штраф для граждан составит до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей и для юридических — до полумиллиона рублей. За повторное нарушение физические лица заплатят до 50 тыс. рублей, должностные — до 100 тыс. рублей. Компаниям и организациям придется заплатить до миллиона рублей. Грубые нарушения обойдутся в 100 тыс. рублей для граждан, 200 тыс. рублей для чиновников и пять миллионов — для юридических лиц. Такие штрафы будут действовать в случае, если нарушения допускались более двух раз за год.

Напомним, изначально закон о СМИ-иноагентах был предложен в 2017 году в качестве зеркальной меры после того, как Минюст США потребовал, чтобы RT America зарегистрировался в качестве иностранного агента. А 2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об иноагентах, которыми могут признать физлиц, распространяющих сообщения в СМИ-иноагентах или участвующих в их создании. Также иноагентом будет признан гражданин, который получает финансирование из-за рубежа.