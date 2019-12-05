Госдума определилась с тем, какие штрафы будут платить иноагенты
Госдума 5 декабря в третьем чтении приняла закон о штрафах для физических и юридических иноагентов
Документ разработали председатель комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Поправки внесут в кодекс об административных правонарушениях. Новая статья будет предусматривать наказание за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ или учрежденного им юридического лица, выполняющего функции иноагента.
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Штраф для граждан составит до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей и для юридических — до полумиллиона рублей. За повторное нарушение физические лица заплатят до 50 тыс. рублей, должностные — до 100 тыс. рублей. Компаниям и организациям придется заплатить до миллиона рублей. Грубые нарушения обойдутся в 100 тыс. рублей для граждан, 200 тыс. рублей для чиновников и пять миллионов — для юридических лиц. Такие штрафы будут действовать в случае, если нарушения допускались более двух раз за год.
Напомним, изначально закон о СМИ-иноагентах был предложен в 2017 году в качестве зеркальной меры после того, как Минюст США потребовал, чтобы RT America зарегистрировался в качестве иностранного агента. А 2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об иноагентах, которыми могут признать физлиц, распространяющих сообщения в СМИ-иноагентах или участвующих в их создании. Также иноагентом будет признан гражданин, который получает финансирование из-за рубежа.
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