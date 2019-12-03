Путин подписал закон, разрешающий признавать граждан иноагентами

Краснодарский край, Вся Россия

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Президент Владимир Путин 2 декабря подписал закон о физлицах-иноагентах

Госдума приняла закон 21 ноября. Согласно документу, иностранными агентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения в СМИ иноагентах или участвующие в их создании. Предполагается, что закон дополнительно регулирует СМИ-иноагентов.

Иноагентами могут признать физлицо, которое сотрудничает со СМИ-иноагентом и получает финансирование из-за рубежа.

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Также закон обязывает иностранные СМИ учреждать в течение месяца после признания иноагентом российское юридическое лицо для работы в России. Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны будут создать российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 года. При этом все их информационные материалы должны будут содержать пометку, что их распространяет СМИ-иноагент, пишет RT. В случае нарушений ресурс может быть заблокирован.

Согласно действующему закону о СМИ, СМИ-иноагентом может быть признано юрлицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юрлица, «распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы».

Напомним, закон о СМИ-иноагентах был предложен в качестве зеркальной меры после того, как Минюст США потребовал, чтобы RT America зарегистрировался в качестве иностранного агента.

Реестр СМИ-иноагентов опубликован на сайте Министерства юстиции РФ. Сейчас в нем десять ресурсов:

  1. «Голос Америки»;
  2. «Idel.Реалии»;
  3. «Кавказ.Реалии»;
  4. «Крым.Реалии»;
  5. «Сибирь.Реалии»;
  6. «Север.Реалии»;
  7. Телеканал «Настоящее время»;
  8. «Фактограф»;
  9. Татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi);
  10. «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» (PCE/PC).
Владимир Путин Закон

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