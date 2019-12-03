Путин подписал закон, разрешающий признавать граждан иноагентами

Президент Владимир Путин 2 декабря подписал закон о физлицах-иноагентах

Госдума приняла закон 21 ноября. Согласно документу, иностранными агентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения в СМИ иноагентах или участвующие в их создании. Предполагается, что закон дополнительно регулирует СМИ-иноагентов. Иноагентами могут признать физлицо, которое сотрудничает со СМИ-иноагентом и получает финансирование из-за рубежа.

Также закон обязывает иностранные СМИ учреждать в течение месяца после признания иноагентом российское юридическое лицо для работы в России. Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны будут создать российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 года. При этом все их информационные материалы должны будут содержать пометку, что их распространяет СМИ-иноагент, пишет RT. В случае нарушений ресурс может быть заблокирован. Согласно действующему закону о СМИ, СМИ-иноагентом может быть признано юрлицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юрлица, «распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы».