Министр просвещения поддержала предложение школьника писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Ольга Васильева во время рабочего визита встретилась со школьниками из Тверской области. Она выступила перед старшеклассниками с лекцией о подвиге солдат в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Один из учеников предложил на законодательном уровне закрепить написание слова «ветеран» в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны» с большой буквы.

«Это хорошее начинание, ему надо дать дальнейший ход», — отметила Васильева.

«Я считаю, что существуют правила, для изменения которых нужны какие-то основания, какие-то решения. А так просто: школьник предложил, а кто-то это поддержал… Почему ветеранов именно этой войны нужно называть иначе, нарушая при этом правила русского языка, мне не понятно», — прокомментировал инициативу «360» филолог, преподаватель ВШЭ Гасан Гусейнов.