Министр просвещения поддержала предложение школьника писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Краснодарский край, Вся Россия

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Министр просвещения России Ольга Васильева 10 января поддержала предложение писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Ольга Васильева во время рабочего визита встретилась со школьниками из Тверской области. Она выступила перед старшеклассниками с лекцией о подвиге солдат в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Один из учеников предложил на законодательном уровне закрепить написание слова «ветеран» в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны» с большой буквы.

«Это хорошее начинание, ему надо дать дальнейший ход», — отметила Васильева.

«Я считаю, что существуют правила, для изменения которых нужны какие-то основания, какие-то решения. А так просто: школьник предложил, а кто-то это поддержал… Почему ветеранов именно этой войны нужно называть иначе, нарушая при этом правила русского языка, мне не понятно», — прокомментировал инициативу «360» филолог, преподаватель ВШЭ Гасан Гусейнов.

В 2016 году Юга.ру взяли у Гасана Гусейнова интервью, во время которого журналист обсудил с профессором эволюцию «великого и могучего», политическую плоскость языка, русский мат и язык бюрократов.

Ветераны Лингвистика Образование Общественные инициативы Ольга Васильева

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