Приставы взыскали более 17 млрд рублей алиментов в 2019 году

Краснодарский край, Вся Россия

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Федеральная служба судебных приставов 20 февраля опубликовала информацию о том, сколько денег с должников по алиментам удалось взыскать в прошлом году

В 2019 году пристава удалось взыскать 17,4 млрд рублей алиментов, что на 2,2 млрд рублей больше, чем в 2018 году, сообщил RT со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, 9,7 млрд рублей удалось взыскать с помощью запрета должникам выезжать из страны, а 3,6 млрд рублей — с помощью ограничений на вождение автомобиля.

Всего в 2019 году судебным приставам поступило порядка 1,6 млн дел о взыскании алиментов. в исполнительную базу было занесено 709,5 тыс. документов, возбуждено 51,9 тыс. уголовных дел и 117,9 тыс. — административных.

Юга.ру писали, в 2019 году в Адыгее составили социальный портрет должника по алиментам. По данным судебных приставов, средний возраст должников — 38 лет, а размер долга — 77,5 тыс. рублей. В 88% случаев должниками оказываются мужчины.

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Так, в Краснодаре в прошлом году судебные приставы нашли должника по алиментам, который проводил тренинги «Как заработать миллион в кратчайшие сроки». Другой же неплательщик алиментов пытался убежать от приставов через огороды, а потом симулировал приступ эпилепсии.

Напомним, в 2018 году в России предложили создать фонд для выплаты алиментов. Авторы инициативы предлагали создать механизм, позволяющий возмещать алименты тем детям, родители которых уклоняются от уплаты.

Деньги Дети Долги Семья Судебные приставы

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