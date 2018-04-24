В России предложили создать фонд для выплаты алиментов

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву направили обращение с предложением создать в стране государственный фонд для возмещения алиментов детям, родители которых уклоняются от уплаты

С такой инициативой выступил парламент Республики Калмыкия. В документе проекта говорится, что в России около 10 млн детей растут в неполных семьях, при этом в 2016 году доля несовершеннолетних, в отношении которых скопились долги по алиментам, составила 18,3%.

Госфонд призван гарантировать содержание детей из неполных семей, родители которых не платят алименты. Проект предполагает создание механизма, который позволит возмещать государству потраченные деньги за счет алиментщиков-должников.

По мнению парламентариев, кроме защиты интересов детей из неполных семей, реализация инициативы поможет решить демографический вопрос в России, передает RT.

Как сообщали Юга.ру, в январе в Краснодарском крае судебные приставы арестовали мангал у должника по алиментам. В марте во Владикавказе возбудили уголовное дело в отношении женщины, задолжавшей своей дочери 517 тыс. рублей.