Правительство предложило наказывать заключенных переводом в одиночные камеры за нарушение порядка

«Введение в уголовно-исполнительное законодательство нормы, предусматривающей применение в тюрьмах меры взыскания в виде перевода в одиночную камеру, обусловлено необходимостью изоляции лиц, совершивших неоднократно злостные нарушения, дестабилизирующих обстановку в учреждении, противодействующих исправлению осужденных и не желающих вставать на путь исправления», — говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас в качестве наказания к осужденным могут применять такие меры воздействия как: выговор, дисциплинарный штраф, водворение в штрафной изолятор или перевод в единое помещение камерного типа.

Кроме того, предлагается увеличить размер дисциплинарного штрафа для нарушителей с 200 рублей до 1-2 тыс. рублей. Авторы законопроекта подчеркивают, что его размер не менялся с 2003 года, пишет RT .

Как писали Юга.ру, в ноябре 2015 года исполнявший обязанности начальника Белореченской воспитательной колонии Вячеслав Иванов приказал сотрудникам «в профилактических целях» избить семерых осужденных юношей, прибывших для отбывания наказания, и отключить видеокамеры наружного наблюдения во время въезда и выезда автозака. Молодые люди получили гематомы, ссадины и кровоподтеки. Один из избитых, 16-летний Виталий Поп, умер в больнице от травм. В мае 2017 года суд назначил Иванову и еще девяти экс-сотрудникам сроки от 2,5 до 11 лет колонии.

В 2018 году в Крыму возбудили уголовное дело после жалоб на пытки в керченской колонии. А в 2019 году заключенные из Чечни вспороли себе животы в колонии Мордовии, протестуя против пыток.