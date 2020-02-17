В Адыгее начались первые в этом году полеты курсантов-летчиков

В Адыгее утром 17 февраля прошел первый в этом году учебно-тренировочный полет для курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища

В праздничном построении участвовали 53 человека, сообщил порталу Юга.ру командир учебно-авиационной базы Майкопа полковник Вадим Гуров. По его словам, сейчас в тренировочных полетах участвуют курсанты четвертого курса, у которых уже есть летный стаж.

«Рано утром, пока Майкоп спал, мы совершили первые в этом году полеты. Все прошло в штатном режиме. Подобные тренировочные полеты для курсантов страны продолжатся до конца октября. Обучение осуществляется на тренажерных комплексах и самолетах Л-39», — отметил Гуров.

Он также добавил, что сейчас в России фактически только Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (КВВАУЛ) готовит военных летчиков, и Майкоп является их основной тренировочной базой.

Напомним, базу создали в 1942 году. В годы Великой Отечественной войны полк совершил 7 тыс. 652 боевых вылета, сбил 150 самолетов противника, получил почетное наименование Полоцкий и был награжден орденами Суворова и Кутузова третьей степени. С 1 ноября 1991 года полк перевели на новое место базирования — в Майкоп, на аэродром станицы Ханской и сформировали в составе Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков. С 1 сентября 2015 года приемником 761 полка стала учебная авиационная база в составе Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.