На Кубани за год выявили около 8 тыс. объектов, сбрасывающих сточные воды в море

На совещании в администрации Краснодарского края обсудили меры по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации на курортах

Выявлением нарушений в сфере природоохранного законодательства на территории Азово-Черноморского побережья занимаются 59 специальных рабочих групп. Муниципальные межведомственные комиссии, в которые входят представители Роспотребнадзора, Росприроднадзора, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления, в 2018 году обследовали более 135 тыс. объектов, из которых 36 тыс. находятся в Сочи.

«На 7,8 тыс. объектах они выявили сброс сточных вод, обнаружили 2,2 тыс. незаконных врезок в ливневую канализацию. В результате проверок составлено более 8,5 тыс. протоколов и выдана 21 тысяча предписаний», — сообщил на совещании вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Он подчеркнул, что останавливать начатую работу мониторинговых групп нельзя.

Кроме того, на мероприятии обсудили работу объектов сбора, транспортировки и очистки сточных вод и вопросы защиты окружающей среды.