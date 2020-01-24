На Кубани в выходные прогнозируют сильный ветер и снег

Синоптики рассказали, какая температура будет в Краснодарском крае в последние дни недели — 25 и 26 января

По данным гидрометцентра Кубани, в выходные в регионе местами небольшие осадки — снег, мокрый снег и дождь. Ночью в субботу столбики термометров покажут -2…-7 °С, местами в юго-восточных предгорьях похолодает до -10…-15 °С. Ночью в воскресенье станет немного теплее: -2…+3 °С, в юго-восточных районах будет -7…-12 °С. Днем потеплеет до 7 °С. Ветер 25 января в отдельных районах усилится до 15-20 м/с. Днем 26 января ветер стихнет до 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

На Черноморском побережье местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью 25 января составит 0-5 °С, в ночь на 26 января — 2-7 °С. Днем воздух прогреется до 4-9 °С. Порывы ветра могут достигать 13-18 м/с, утром и днем субботы — усиление до 17-22 м/с.