Из колонии-поселения на Ставрополье сбежали двое заключенных

По закону осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении, содержатся без охраны. От подъема до отбоя они могут свободно передвигаться по территории колонии. С разрешения администрации осужденные могут без надзора выходить за территорию колонии-поселения, если это нужно для их работы или учебы. Такие осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи. Но покидать пределы муниципалитета, на территории которого находится колония, они не имеют права. Также они должны возвращаться в колонию до отбоя.

При проведении вечерней проверки 16 декабря 2019 года сотрудники участка колонии-поселения ИК-6 обнаружили, что двое осужденных не вернулись. За ними вышли на поиски, но местонахождение установить не удалось.

Оба осужденных ранее были переведены в колонию-поселение из колонии общего режима по решению суда. Они склонны к совершению преступлений, связанных с кражами и мошенничеством, сообщили 26 декабря в УФСИН России по Ставропольскому краю.

Информация о сбежавших осужденных:

Залим Аскерович Чернов , 1976 года рождения. Уроженец села Бабугент Черекского района, Кабардино-Балкария. Осужден в 2018 году по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц), п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц, в крупном размере), п. «а», «в», «г», «д» ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц с проникновением в жилище и применением насилия, в крупном размере), ч. 3 ст. 69 (Совокупность двух тяжких преступлений).

Приметы Чернова: рост — 178 см, среднее телосложение, большой нос, крупный подбородок со шрамом с левой стороны, тонкие губы, узкие брови, светлые глаза, короткие темные волосы.