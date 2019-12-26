Из колонии-поселения на Ставрополье сбежали двое заключенных
УФСИН Ставропольского края в декабре объявило в розыск двух заключенных, сбежавших из колонии-поселения
По закону осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении, содержатся без охраны. От подъема до отбоя они могут свободно передвигаться по территории колонии. С разрешения администрации осужденные могут без надзора выходить за территорию колонии-поселения, если это нужно для их работы или учебы. Такие осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи. Но покидать пределы муниципалитета, на территории которого находится колония, они не имеют права. Также они должны возвращаться в колонию до отбоя.
При проведении вечерней проверки 16 декабря 2019 года сотрудники участка колонии-поселения ИК-6 обнаружили, что двое осужденных не вернулись. За ними вышли на поиски, но местонахождение установить не удалось.
Оба осужденных ранее были переведены в колонию-поселение из колонии общего режима по решению суда. Они склонны к совершению преступлений, связанных с кражами и мошенничеством, сообщили 26 декабря в УФСИН России по Ставропольскому краю.
Информация о сбежавших осужденных:
Залим Аскерович Чернов, 1976 года рождения. Уроженец села Бабугент Черекского района, Кабардино-Балкария. Осужден в 2018 году по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц), п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц, в крупном размере), п. «а», «в», «г», «д» ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц с проникновением в жилище и применением насилия, в крупном размере), ч. 3 ст. 69 (Совокупность двух тяжких преступлений).
Приметы Чернова: рост — 178 см, среднее телосложение, большой нос, крупный подбородок со шрамом с левой стороны, тонкие губы, узкие брови, светлые глаза, короткие темные волосы.
Александр Геннадьевич Михайлин, 1975 года рождения. Уроженец хутора Золотушка (Пятигорск). Осужден в 2018 году по ч. 3 ст. 30 УК РФ (Покушение на преступление), п. «а», «б», ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража группой лиц с проникновением в помешение), п. «а», «в», «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц с проникновением в жилище и применением насилия, в крупном размере), п. «а» (дважды) и «в» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража группой лиц с причинением значительного ущерба потерпевшему), ч. 3 ст. 69 УК РФ (Совокупность двух тяжких преступлений).
Приметы Михайлина: рост 176 см, среднее телосложение, большой изогнутый нос, большой подбородок, токие губы, узкие брови, темные глаза, короткие темные волосы, лысеет со лба.
Всех, у кого есть любая информация о сбежавших осужденных, просят сообщить по телефонам: 8 (8652) 238-500, 8 (8652) 238-330, 8 (8652) 238-369 или 102.
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