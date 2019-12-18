Госдума РФ приравняла сжигание отходов с выработкой энергии к утилизации

В Госдуме РФ 18 декабря приняли законопроект, расширяющий понятие «утилизация отходов»

Какой законопроект приняли? В Госдуме РФ 18 декабря в третьем чтении приняли поправки в законодательство, которые уточняют вопросы платы за негативное воздействие на окружающую среду [эту плату называют экологическим сбором. В России предприятия с 2015 года обязаны либо самостоятельно утилизировать отходы, либо выплачивать экологический сбор. Собранные средства расходуются на утилизацию отходов — Юга.ру]. Документ расширяет понятие «утилизация отходов» и включает в него энергетическую утилизацию (использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии). Депутаты подчеркнули, что нельзя будет сжигать отходы, если из них предварительно не были извлечены все полезные фракции.

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Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов добавил, что депутаты будут настаивать на реализации дополнительных норм, направленных на повсеместное внедрение раздельного сбора мусора и технологий глубокой переработки отходов и замкнутого цикла. Также принятый законопроект предусматривает обязательную экспертизу всех объектов мусоросжигания, сообщается на сайте Госдумы РФ. Что изменится? Раньше сжигание отходов квалифицировалось как «обезвреживание». К нему же относят захоронение ТКО или пиролиз (термическое разложение без доступа кислорода). Для обезвреживания отходов требуется предоставить больше экологической документации и разрешений. Все проекты по обезвреживанию отходов подлежат государственной экологической экспертизе. Проверка должна подтвердить отсутствие негативного влияния на окружающую среду. К объектам утилизации будет меньше законодательных требований: необходимо только разработать технические условия на продукцию, пишет «Интерфакс». Таким образом, теперь предприятиям будет проще направлять мусор на сжигание.

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Что думают экологи? Когда законопроект только обсуждали, эксперт «Гринписа России» Алексей Киселев предположил, что региональные операторы будут отдавать предпочтение сжиганию отходов, а не их переработке, чтобы дополнительно не тратиться на сортировку мусора, писал «КоммерсантЪ». Также эксперты в отрасли отходов неоднократно говорили, что раздельный сбор и продажа вторсырья невыгодны компаниям.