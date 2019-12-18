Госдума РФ приравняла сжигание отходов с выработкой энергии к утилизации
В Госдуме РФ 18 декабря приняли законопроект, расширяющий понятие «утилизация отходов»
Какой законопроект приняли? В Госдуме РФ 18 декабря в третьем чтении приняли поправки в законодательство, которые уточняют вопросы платы за негативное воздействие на окружающую среду [эту плату называют экологическим сбором. В России предприятия с 2015 года обязаны либо самостоятельно утилизировать отходы, либо выплачивать экологический сбор. Собранные средства расходуются на утилизацию отходов — Юга.ру].
Документ расширяет понятие «утилизация отходов» и включает в него энергетическую утилизацию (использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии). Депутаты подчеркнули, что нельзя будет сжигать отходы, если из них предварительно не были извлечены все полезные фракции.
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Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов добавил, что депутаты будут настаивать на реализации дополнительных норм, направленных на повсеместное внедрение раздельного сбора мусора и технологий глубокой переработки отходов и замкнутого цикла.
Также принятый законопроект предусматривает обязательную экспертизу всех объектов мусоросжигания, сообщается на сайте Госдумы РФ.
Что изменится? Раньше сжигание отходов квалифицировалось как «обезвреживание». К нему же относят захоронение ТКО или пиролиз (термическое разложение без доступа кислорода). Для обезвреживания отходов требуется предоставить больше экологической документации и разрешений. Все проекты по обезвреживанию отходов подлежат государственной экологической экспертизе. Проверка должна подтвердить отсутствие негативного влияния на окружающую среду.
К объектам утилизации будет меньше законодательных требований: необходимо только разработать технические условия на продукцию, пишет «Интерфакс». Таким образом, теперь предприятиям будет проще направлять мусор на сжигание.
Что думают экологи? Когда законопроект только обсуждали, эксперт «Гринписа России» Алексей Киселев предположил, что региональные операторы будут отдавать предпочтение сжиганию отходов, а не их переработке, чтобы дополнительно не тратиться на сортировку мусора, писал «КоммерсантЪ». Также эксперты в отрасли отходов неоднократно говорили, что раздельный сбор и продажа вторсырья невыгодны компаниям.
Координатор ассоциации «Раздельный сбор» Анна Гаркуша считает, что Минприроды, приравняв сжигание к утилизации, рассчитывает «гарантированно выполнить показатели нацпроекта».
Напомним, что 1 января 2019 года в России изменились правила обращения с отходами. Цель «мусорной реформы» — уменьшить число свалок, сделать обращение с отходами более современным и увеличить количество мусора, который будет идти на переработку.
Согласно плану, все без исключения отходы будут проходить через мусоросортировочные заводы, после которых сырье будут отправлять на переработку для вторичного использования. К 2024 году в России планируют перерабатывать 36% бытового мусора. В 2019 году этот показатель составлял 7%.
Краснодарский край вошел в число регионов, проваливших мусорную реформу. Ее реализацию отложили на год.
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