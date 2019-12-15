В Краснодарском крае выделили 70 млн рублей на привлечение и поддержку предпринимателей

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В Краснодарском крае на проект популяризации предпринимательства «Мой бизнес» в 2019 году направили 70 млн рублей

В августе 2019 года Министерство экономического развития РФ запустило федеральный проект «Мой бизнес», направленный на популяризацию идеи предпринимательства среди населения и помощь людям в открытии и ведении своего дела.

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Минэкономразвития впервые организовало проект такого масштаба: раньше существовали только региональные программы поддержки малого и среднего бизнеса и проект «Я — предприниматель» для молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

«Мой бизнес» действует во всех регионах страны, участие в нем бесплатное. Помощь от государства могут получить люди всех возрастов, как начинающие, так и действующие предприниматели.

«В каждом субъекте нашей страны есть региональный центр поддержки предпринимательства. Обращаясь в него, человек может получить полный спектр услуг, начиная от маркетингового исследования, выбора ниши и написания бизнес-плана, и заканчивая консультационной помощью, финансовым планированием, бухгалтерской и налоговой консультацией. А людям, у которых уже есть свой бизнес, центр поможет создать полноценный функционирующий сайт, продвигать его и привлекать клиентов», — рассказала руководитель проекта «Популяризация» Центра поддержки предпринимательства Фонда развития предпринимательства Краснодарского края Татьяна Ермоленко.

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В рамках проекта популяризации предпринимательства была организована обширная информационная кампания, в которую входят публикации в СМИ, баннерная реклама, статьи, круглые столы и конференции, мероприятия для студентов и школьников.

В проект привлекли амбассадоров — людей, у которых уже есть свой успешный бизнес и которые готовы помогать другим начать свое дело. Среди амбассадоров — соавтор проектов «Голос Города» и AskinChat Артем Миронов, директор компании «Скармарт» Роман Скалинчук, основатель и главный редактор журнала «Краснодарская щука» Эльвина Абибулаева, владелец компании по производству шоколада «Фуроров» Анатолий Скалацкий, руководитель архитектурного бюро Илья Шумливый и другие. Амбассадоры представляют проект и направляют людей, желающих открыть свой бизнес.

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Еще один блок проекта, направленный на популяризацию предпринимательства, — обучающие программы. Например, «Школа молодого предпринимателя», которая уже может представить успешных выпускников, и лагерь «Мой бизнес», который впервые прошел в Сочи 10-13 декабря. В будущем мероприятие планируется сделать регулярным. Также в 2020 году собираются создать акселерационную программу.

Нацпроект «Мой бизнес» рассчитан на пять лет. В 2019 году в Краснодарском крае на него выделили 70 млн рублей, в 2020-м финансирование составит 50 млн рублей. Его главная задача — увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в крае. Первые итоги проекта подведут в конце декабря 2019 года. По плану, благодаря проекту за полгода в крае должно стать на 350 предпринимателей больше.

Амбассадоры проекта «Мой бизнес» Малый и средний бизнес поддержка малого бизнеса Экономика

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