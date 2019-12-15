В Краснодарском крае выделили 70 млн рублей на привлечение и поддержку предпринимателей

В Краснодарском крае на проект популяризации предпринимательства «Мой бизнес» в 2019 году направили 70 млн рублей

В августе 2019 года Министерство экономического развития РФ запустило федеральный проект «Мой бизнес», направленный на популяризацию идеи предпринимательства среди населения и помощь людям в открытии и ведении своего дела.

Минэкономразвития впервые организовало проект такого масштаба: раньше существовали только региональные программы поддержки малого и среднего бизнеса и проект «Я — предприниматель» для молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

«Мой бизнес» действует во всех регионах страны, участие в нем бесплатное. Помощь от государства могут получить люди всех возрастов, как начинающие, так и действующие предприниматели.

«В каждом субъекте нашей страны есть региональный центр поддержки предпринимательства. Обращаясь в него, человек может получить полный спектр услуг, начиная от маркетингового исследования, выбора ниши и написания бизнес-плана, и заканчивая консультационной помощью, финансовым планированием, бухгалтерской и налоговой консультацией. А людям, у которых уже есть свой бизнес, центр поможет создать полноценный функционирующий сайт, продвигать его и привлекать клиентов», — рассказала руководитель проекта «Популяризация» Центра поддержки предпринимательства Фонда развития предпринимательства Краснодарского края Татьяна Ермоленко.