В Краснодаре прошел круглый стол по вопросам господдержки предпринимателей

«В каждом субъекте нашей страны есть региональный центр поддержки предпринимательства. Обращаясь в него, человек может получить полный спектр услуг, начиная от маркетингового исследования, выбора ниши и написания бизнес-плана, и заканчивая консультационной помощью, финансовым планированием, бухгалтерской и налоговой консультацией. А людям, у которых уже есть свой бизнес, центр поможет создать полноценный функционирующий сайт, продвигать его и привлекать клиентов», — рассказала журналистам руководитель проекта «Популяризация» Центра поддержки предпринимательства Фонда развития предпринимательства Краснодарского края Татьяна Ермоленко.

Проект «Мой бизнес» направлен на популяризацию идеи предпринимательства среди населения, помощь людям в открытии и ведении собственного дела. Он создан как для начинающих, так и для действующих предпринимателей.

Круглый стол в редакции «Комсомольской правды — Кубань» стал частью масштабной информационной кампании. Ее цель — проинформировать как можно большее количество людей о проекте популяризации предпринимательства «Мой бизнес» и о поддержке от государства, которую могут получить люди всех возрастов, желающие открыть свое дело.

Журналистам представили амбассадоров проекта — людей, у которых уже есть успешное дело в разных сферах, и которые хотели показать, что достичь успеха может любой человек, у которого есть интересная идея. Некоторые из амбассадоров получили поддержку от государства, а некоторые впервые о ней услышали.

Соавтор проектов «Голос Города» и AskinChat Артем Миронов отметил, что считает амбассадоров своего рода переводчиками: они доносят людям послание от государства.

«У людей есть некоторое недоверие к государственным программам. И стратегия выбора амбассадоров — верная. Это бизнес с человеческим лицом. Их знают, могут что-то спросить, и это будет еще один шаг к получению помощи. Конечно, я не все знаю о господдержке, но когда у меня спрашивают, я могу направить. Лично я не получают от проекта никакой выгоды, но это не важно. Мне очень нравится то, что есть подобные программы. Потому что начинать бизнес в конце 90-х (когда начинал я) и сейчас — совершенно разные вещи. Сейчас молодым людям все приносят практически на блюдечке: и сайт сделают, и помогут раскрутиться, и кредит дадут под низкий процент с рассрочкой», — сказал он.

Также бизнесмен отметил, что в России есть много возможностей для развития своего дела и очень важно, чтобы как можно больше людей узнали о проекте поддержки предпринимательства.

Федеральный проект «Мой бизнес» запустили в августе 2019 года. Первые итоги планируют подвести в конце декабря. По плану, за полгода в Краснодарском крае должны были создать более 350 субъектов малого и среднего предпринимательства.