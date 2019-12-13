Бесплатные лекции и мастер-классы от экспертов. В Сочи прошел лагерь «Мой бизнес»

«Обучение проходит в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства. Сейчас это один из приоритетов для региональной власти. Этот проект направлен на то, чтобы вовлекать в предпринимательство молодых людей и образовывать их в этом направлении», — объяснила главный консультант департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Кристина Сильченко.

Лагерь «Мой бизнес» в Сочи — это одна из обучающих программ проекта по популяризации предпринимательства от Минэкономразвития РФ и Фонда развития бизнеса Краснодарского края. В рамках проекта начинающие бизнесмены могут получить бесплатную поддержку. Например, маркетинговое исследование ниши и создание бизнес-плана, помощь в финансовом планировании, создании и продвижении сайта.

В бизнес-лагерь в горах Красной Поляны после отбора попали 100 человек — школьники, студенты, а также действующие предприниматели. В сентябре они написали тест: нужно было за 15 минут ответить на 80 вопросов, среди которых задания на логику и проверка знаний в области математики и лингвистики. Тех, кто набрал больше всего баллов, пригласили в Сочи. Там в течение четытрех дней участники обучающей программы посещали семинары и лекции от 20 приглашенных экспертов — лучших бизнес-тренеров, наставников и инвесторов.

«Лагерь интересен своей средой. Здесь студенты и бизнесмены — люди, которые только начинают, и люди, которые уже давно в этом деле. Мы делимся опытом, общаемся, находим новые знакомства», — отметил студент Финансового университета при Правительстве РФ Андрей Лапшенко.

Цель лагеря «Мой бизнес» — помочь участникам открыть или развить свое дело, а также рассказать о мерах господдержки предпринимателей в Краснодарском крае.

«Я бы себя не отнес к начинающим предпринимателям — обучаться и развиваться я начал чуть больше года назад. И это действительно очень полезно. Раньше не было такой возможности и не было таких платформ. То, что сегодня делают по программе "Мой бизнес", — это очень крутой фундамент для развития и достижения дальнейших целей», — считает руководитель строительной компании из Краснодара Антон Воронов.

В краевом департаменте инвестиций сообщили, что сейчас образовательные программы — одна из самых востребованных мер поддержки бизнеса. Лагерь «Мой бизнес» в Сочи стал первым подобным проектом в крае. Организаторы рассказали, что теперь его будут проводить регулярно. Следующий образовательный лагерь планируют организовать летом 2020 года.