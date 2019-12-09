В лесах Кубани хотят снести незаконные постройки
Власти Краснодарского края планируют снести капитальные строения в лесах
Специальная межведомственная комиссия проводит рейд по контролю застройки лесов региона. Он уже прошел в Лермонтовском участковом лесничестве Джубгского лесничества. Там из 35 объектов четыре признали капитальными. Теперь власти через суд попытаются снести эти постройки.
По словам первого заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Александра Каинова, строения прочно соединены с землей, у них есть фундамент, который нельзя перенести или демонтировать.
Напомним, с 2016 года на Кубани выявили 170 капитальных строений в лесном фонде, на 55 из них поданы исковые заявления в суд, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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