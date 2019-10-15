Скончался ветеран ФК «Кубань» Игорь Калешин

Вечером 14 октября Калешин умер после продолжительной болезни в возрасте 67 лет, сообщили в пресс-службе Краснодарской краевой федерации футбола.

Кто такой Игорь Калешин

Игорь Калешин родился 3 октября 1952 года в Майкопе. В 18 лет попал в основной состав местной «Дружбы». Выступал за грозненский «Терек», киевский СКА и краснодарскую «Кубань». В 1985 году завершил игровую карьеру, после чего несколько сезонов был тренером желто-зеленых. Играл за команды ветеранов, в составе которых стал многократным чемпионом России.

Игорь Калешин воспитал двух сыновей, также футболистов — Евгения и Виталия Калешина, которые по числу титулов в профессиональном футболе превзошли отца.