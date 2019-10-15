Скончался ветеран ФК «Кубань» Игорь Калешин
14 октября ушел из жизни футболист и тренер, ветеран ФК «Кубань» Игорь Калешин
Вечером 14 октября Калешин умер после продолжительной болезни в возрасте 67 лет, сообщили в пресс-службе Краснодарской краевой федерации футбола.
Кто такой Игорь Калешин
Игорь Калешин родился 3 октября 1952 года в Майкопе. В 18 лет попал в основной состав местной «Дружбы». Выступал за грозненский «Терек», киевский СКА и краснодарскую «Кубань». В 1985 году завершил игровую карьеру, после чего несколько сезонов был тренером желто-зеленых. Играл за команды ветеранов, в составе которых стал многократным чемпионом России.
Игорь Калешин воспитал двух сыновей, также футболистов — Евгения и Виталия Калешина, которые по числу титулов в профессиональном футболе превзошли отца.
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