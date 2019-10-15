Скончался ветеран ФК «Кубань» Игорь Калешин

Краснодарский край

Распечатать

14 октября ушел из жизни футболист и тренер, ветеран ФК «Кубань» Игорь Калешин

Вечером 14 октября Калешин умер после продолжительной болезни в возрасте 67 лет, сообщили в пресс-службе Краснодарской краевой федерации футбола.

Кто такой Игорь Калешин

Игорь Калешин родился 3 октября 1952 года в Майкопе. В 18 лет попал в основной состав местной «Дружбы». Выступал за грозненский «Терек», киевский СКА и краснодарскую «Кубань». В 1985 году завершил игровую карьеру, после чего несколько сезонов был тренером желто-зеленых. Играл за команды ветеранов, в составе которых стал многократным чемпионом России.

Игорь Калешин воспитал двух сыновей, также футболистов — Евгения и Виталия Калешина, которые по числу титулов в профессиональном футболе превзошли отца.

Краснодар смерть ФК «Кубань» Футбол

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

За изнасилование и жестокое убийство многодетной матери осудили двух парней из Псебая
«Магнит» перестанет возить продукты на фурах
На Кубани полицейский подделал документы пострадавшей от мошенничества женщины, чтобы не заводить уголовное дело
Скончался ветеран ФК «Кубань» Игорь Калешин
В Краснодаре у 81-летней женщины на почте украли пенсию
В Краснодаре по делу ФБК пришли с обыском к организатору Екатеринодарского дискуссионного клуба

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале