В Адыгее суд ликвидировал общественную организацию помощи курдским женщинам

Согласно решению суда, это сделано из-за того, что организация вела политическую деятельность в нарушение устава.

Решение суд принял 11 октября, оно вступило в силу 11 ноября, с этого момента организация считается ликвидированной, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе суда.

По словам собеседника, рассмотрение дела велось на основании искового заявления республиканского управления Минюста. На сайте ведомства сообщается, что проверка деятельности общественной организации «Беритан» прошла в августе. Установлено, что в нарушение требований закона и собственного устава она занималась политической деятельностью. С учетом допущенных нарушений принято решение об ее ликвидации.

Организация содействия реализации прав курдских женщин «Беритан» была зарегистрирована в 2015 году с юрадресом в селе Белое Красногвардейского района, где наблюдается компактное проживание курдов.

Всего, по данным регионального управления Минюста, в республике зарегистрировано порядка 590 некоммерческих организаций (НКО), насчитывается порядка 13 конфессий и зарегистрировано 89 религиозных организаций. Больше всего верующих объединяют Русская православная церковь, имеющая в Адыгее более 50 приходов, и Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края, включающее в себя 12 религиозных организаций. Кроме того, действует 18 организаций протестантского толка и 21 религиозная группа.