Фестиваль молодых дизайнеров «Этномода» стартовал в Адыгее

В фестивале примут участие 90 дизайнеров из 13 регионов России и 3 зарубежных государств — Туркменистана, Турции и Украины. Всего будет представлено более 30 коллекций в пяти номинациях: «Этномотивы в современной одежде», «Традиционный национальный костюм», «Сценический костюм с элементами этно», «Этно-перформанс», «Прикладное творчество и модные аксессуары в стиле этно».

На 1 ноября назначен конкурсный просмотр. Победителей назовут на гала-показе 3 ноября. Оценивать работы будет компетентное жюри во главе с аналитиком и историком моды Александром Хилькевичем.

«Еще до запуска фестиваля "Этномода" мы были хорошо знакомы с его организаторами, работы дизайнеров Майкопа. Например, коллекции Сусанны Макеровой, я отмечал на других форумах моды. Логичным итогом стало продолжение нашего взаимодействия в рамках "Этномоды". Я работаю только с профессиональными, качественными, перспективными проектами — этот фестиваль именно таким и является», — отметил Хилькевич.