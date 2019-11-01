Фестиваль молодых дизайнеров «Этномода» стартовал в Адыгее
В Адыгее с 1 по 3 ноября пройдет Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «Этномода»
В фестивале примут участие 90 дизайнеров из 13 регионов России и 3 зарубежных государств — Туркменистана, Турции и Украины. Всего будет представлено более 30 коллекций в пяти номинациях: «Этномотивы в современной одежде», «Традиционный национальный костюм», «Сценический костюм с элементами этно», «Этно-перформанс», «Прикладное творчество и модные аксессуары в стиле этно».
На 1 ноября назначен конкурсный просмотр. Победителей назовут на гала-показе 3 ноября. Оценивать работы будет компетентное жюри во главе с аналитиком и историком моды Александром Хилькевичем.
«Еще до запуска фестиваля "Этномода" мы были хорошо знакомы с его организаторами, работы дизайнеров Майкопа. Например, коллекции Сусанны Макеровой, я отмечал на других форумах моды. Логичным итогом стало продолжение нашего взаимодействия в рамках "Этномоды". Я работаю только с профессиональными, качественными, перспективными проектами — этот фестиваль именно таким и является», — отметил Хилькевич.
Впервые «Этномода» была организована в 2015 году Адыгейским госуниверситетом при поддержке Российского союза молодежи. Один из организаторов конкурса Сусанна Макерова рассказала порталу Юга.ру, что в этом году фестиваль стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
«Приятно, что конкурс снискал популярность, и коллеги из других стран стремятся перенять этот опыт. Так, в этом году нас приглашали в Стамбульский технологический университет, на базе которого запланировано проведение подобного конкурса с нашей поддержкой в 2020 году», — поделилась Макерова.
Кроме того, «Этномода» стала одним из первых шагов в сотрудничестве с дизайнером из Испании Ольгой Иф. По итогам конкурса она выберет лучшие работы и дизайнеров, которые будут экспонироваться в Испании в разное время в разном формате.
«Таким образом, у наших участников уже сегодня есть возможность интегрироваться во всероссийское и международное пространство моды, дизайна, культуры, а оно безгранично», — заключила Сусанна Макерова.
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