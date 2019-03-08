Дизайнер из Адыгеи предложила новый образ современной женщины
К 8 марта известный дизайнер Адыгеи, создатель лаборатории моды «SuzieM» Сусанна Макерова собрала новые женские образы
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По мнению дизайнера, образ современной женщины может быть экстравагантным, но не «кричащим», трансформирующимся, но не перегруженным, а одежда — комфортной, но при этом элегантной. Именно так дизайнер видит современную женщину.
В этом направлении Сусанна Макерова собрала модные луки. Первый — темное графичное пальто сложного кроя. Оно отличается многофункциональностью и подойдет уверенной в себе женщине. Пальто дополняет темная юбка в пол с контрастным кантом — отличительным элементом стиля SuzieM.
Второй лук представлен серым платьем с аппликацией в виде черкесского трилистника на сетке. Еще один образ для женщин — жаккардовый брючный костюм. Бомбер по типу кимоно — аллюзия на восточную тему.
«Пафос вечернего платья могут упростить грубые ботинки или сапоги на низком ходу», — сказала дизайнер.
Первыми новые образы оценили участники и гости выставки модной одежды в Совете Федерации, в том числе член правления Ассоциации женщин-предпринимателей Германии Кари Ван Моурик.
Макерова для открытия выставки в Совете Федерации примерила образ деловой и в то же время творческой женщины: юбку миди зеленого оттенка и сорочку с ручной росписью в этностиле. При этом дизайнер считает, что в таком образе можно смело использовать яркую цветовую гамму, а одежда должна быть максимально комфортной, не стесняющей движения.
«Смелый образ современной деловой женщины оживит трудовые будни и привычное глазу офисное пространство», — считает Макерова.
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