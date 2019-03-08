Дизайнер из Адыгеи предложила новый образ современной женщины

К 8 марта известный дизайнер Адыгеи, создатель лаборатории моды «SuzieM» Сусанна Макерова собрала новые женские образы

По мнению дизайнера, образ современной женщины может быть экстравагантным, но не «кричащим», трансформирующимся, но не перегруженным, а одежда — комфортной, но при этом элегантной. Именно так дизайнер видит современную женщину.

В этом направлении Сусанна Макерова собрала модные луки. Первый — темное графичное пальто сложного кроя. Оно отличается многофункциональностью и подойдет уверенной в себе женщине. Пальто дополняет темная юбка в пол с контрастным кантом — отличительным элементом стиля SuzieM.