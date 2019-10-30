Дизайнер из Адыгеи поможет установить рекорд Гиннесса
Дизайнер из Адыгеи Сусанна Макерова представит Россию в международном проекте по установлению рекорда Гиннесса
Руководитель лаборатории SuzieMFashionLAB Сусанна Макерова в октябре получила из Испании приглашение принять участие в конкурсах-показах Modavision и WorldVisionFashionShow. Планируется, что они войдут в книгу рекордов Гиннесса как фэшн-шоу с наибольшим числом стран-участниц и образов, представляющих различные национальности мира.
Конкурсы пройдут в Мадриде 8 февраля 2020 года, к проекту уже присоединились Голландия и Молдавия. Также организаторы ведут переговоры с Францией, Италией, Венгрией, США и некоторыми странами Латинской Америки и Африки. Россию и Адыгею представит лаборатория Сусанны Макеровой.
«Сусанна имеет большой опыт организации всероссийских и международных проектов, связанных с этнической модой, является владельцем популярных брендов. Поэтому принято решение пригласить ее на одно из самых масштабных событий в мире моды. Оно уникально еще и потому, что в ходе показов будут побиты два рекорда Гиннесса — самое большое количество народностей, представленных в одном фэшн-показе, и наибольшее количество моделей», — рассказала организатор международного проекта, владелец брендов ImaginativeFashion и Kidraws Ольга Иф.
Сейчас дизайнеры из Адыгеи начали готовиться к проекту. Планируется, что на одной из сценических площадок Испании покажут моделей с этномотивами в русском и черкесском стилях.
«Чтобы в общем конкурсном показе выделялась наша страна и Адыгея, в частности, мы уделим особое внимание как самим лукам, так общей стратегии подачи коллекции», — рассказала порталу Юга.ру Сусанна Макерова.
Напомним, ранее дизайнеры Адыгеи и Испании договорились о сотрудничестве для поиска новых решений и развития модных тенденций на основе этники.
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