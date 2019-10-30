Дизайнер из Адыгеи поможет установить рекорд Гиннесса

Руководитель лаборатории SuzieMFashionLAB Сусанна Макерова в октябре получила из Испании приглашение принять участие в конкурсах-показах Modavision и WorldVisionFashionShow. Планируется, что они войдут в книгу рекордов Гиннесса как фэшн-шоу с наибольшим числом стран-участниц и образов, представляющих различные национальности мира.

Конкурсы пройдут в Мадриде 8 февраля 2020 года, к проекту уже присоединились Голландия и Молдавия. Также организаторы ведут переговоры с Францией, Италией, Венгрией, США и некоторыми странами Латинской Америки и Африки. Россию и Адыгею представит лаборатория Сусанны Макеровой.

«Сусанна имеет большой опыт организации всероссийских и международных проектов, связанных с этнической модой, является владельцем популярных брендов. Поэтому принято решение пригласить ее на одно из самых масштабных событий в мире моды. Оно уникально еще и потому, что в ходе показов будут побиты два рекорда Гиннесса — самое большое количество народностей, представленных в одном фэшн-показе, и наибольшее количество моделей», — рассказала организатор международного проекта, владелец брендов ImaginativeFashion и Kidraws Ольга Иф.