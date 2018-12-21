Дизайнер из Адыгеи вошла в топ-13 молодых дизайнеров России

Адыгея, Вся Россия

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Аналитик моды Александр Хилькевич составил два дизайнерских рейтинга по итогам года

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Топ-10 профессиональных дизайнеров возглавил модный дом Татьяны Парфеновой. В число молодых талантливых дизайнеров вошли 13 человек, среди них дизайнер из Майкопа Сусанна Макерова, представляющая бренд SuzieM.

«В список перспективных молодых дизайнеров России» включил 13 имен — именно они уже в самое ближайшее время будут определять лицо российской индустрии моды, а часть из них уже сегодня успешно реализует свои таланты на модном рынке», — отметил Александр Хилькевич.

Полный список лучших российских дизайнеров аналитик моды опубликовал на сайте FashionUnited.

Александр Хилькевич — председатель конкурса «Этномода», международный аналитик моды, эксперт в области модного прогнозирования.

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Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года Хилькевич назвал актуальной коллекцию коллекции Street Style by SuzieM майкопской фэшн-лаборатории SuzieM, основным элементом которой стал черкесский башлык.

Напомним, в 2015 году Сусанна Макерова представила в Риме свою коллекцию «Нетронутое цветение. Трансформации».

В 2017 году девушка создала костюмы для нового спектакля театра «Современник».

Дизайн Майкоп Мода
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