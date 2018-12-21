Дизайнер из Адыгеи вошла в топ-13 молодых дизайнеров России

Аналитик моды Александр Хилькевич составил два дизайнерских рейтинга по итогам года

Топ-10 профессиональных дизайнеров возглавил модный дом Татьяны Парфеновой. В число молодых талантливых дизайнеров вошли 13 человек, среди них дизайнер из Майкопа Сусанна Макерова, представляющая бренд SuzieM. «В список перспективных молодых дизайнеров России» включил 13 имен — именно они уже в самое ближайшее время будут определять лицо российской индустрии моды, а часть из них уже сегодня успешно реализует свои таланты на модном рынке», — отметил Александр Хилькевич. Полный список лучших российских дизайнеров аналитик моды опубликовал на сайте FashionUnited. Александр Хилькевич — председатель конкурса «Этномода», международный аналитик моды, эксперт в области модного прогнозирования.