Адыгея поможет организовать в Стамбуле конкурс этномоды

Адыгейский государственный университет (АГУ) договорился о сотрудничестве со Стамбульским университетом коммерции о проведении подобного фестиваля в Турции. Об этом порталу Юга.ру сообщила заведующая кафедрой английской филологии Адыгейского госуниверситета, создатель и директор лаборатории моды SuzieM Сусанна Макерова, которая по поручению врио ректора АГУ Дауда Мамия сейчас находится с рабочим визитом в Стамбуле.

Во время поездки Макерова встретилась с ректором университета, почетным доктором АГУ Назымом Экреном и деканом профильного факультета Хабибом Даиоглу. Они обсудили перспективы сотрудничества и договорились о том, что представители отделения моды и дизайна текстиля Стамбульского университета коммерции в ноябре этого года приедут в Майкоп для участия в ежегодном международном конкурсе «Этномода». Подобный фестиваль-конкурс этнического костюма собираются провести в Стамбуле в 2020 году.

«Наши турецкие коллеги в прошлом году были гостями "Этномоды", остались в восторге от увиденного, теперь хотят перенять наш опыт. Думаю, это знаковый момент, подтверждение международного статуса и признание работы целого коллектива АГУ и Гуманитарно-технического колледжа АГУ по проведению такого масштабного мероприятия, которое реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ», — сказала Сусанна Макерова.

По ее словам, у Стамбульского университета есть хороший потенциал для развития этнонаправления. Это продемонстрировал заключительный показ коллекций выпускников отделения моды и дизайна текстиля турецкого вуза, на который в качестве эксперта была приглашена Макерова.